قالت صوفي باكالار، المؤسس المشارك للعلامة التجارية Fable لمستلزمات الحيوانات الأليفة، لـ "The News with Shepard Smith" إن شركتها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات هذا العام.

وأضافت بكالار: في مقابلة نقلتها "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت": "نظراً لارتفاع كبير في تبني الحيوانات الأليفة وقضاء الأسر المزيد من الوقت في المنزل مع حيواناتها الأليفة، فقد شهدنا نمواً غير مسبوق هذا العام مع زيادة قدرها 12 ضعفًا منذ عام 2019، متجاوزة التوقعات بأكثر من ثلاث مرات.

وبلغت مبيعات الشركة ما يقرب من 4 مليارات دولار هذا العام، وهي قفزة بنسبة 10٪ تقريبًا عن عام 2019. وتتوقع الشركة ارتفاعًا بنسبة 4٪ في الأسر التي تمتلك حيوانات أليفة.

وتوقعت الجمعية الأميركية لمنتجات الحيوانات الأليفة، أن ينفق الأميركيون رقما قياسيا يبلغ 99 مليار دولار هذا العام على مستلزمات الحيوانات الأليفة، بدءا من الغذاء إلى الرعاية البيطرية.

وقفزت مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت بنسبة 77٪ في الولايات المتحدة في مارس 2020 على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون الحيوانات الأليفة واحدة من أعلى فئات تقديم الهدايا، وفقا لمسح أجرته شركة ديلويت الاستشارية.

وقالت بكالار إنها لا ترى في ذلك "نقطة قصيرة الأجل" خلال الوباء، بسبب القيمة العاطفية للحيوانات الأليفة وحقيقة أن الناس لا يعيدون حيواناتهم ببساطة عندما ينتهي الوباء.

وقال بكالار "إننا نتوقع أن تستمر معدلات تبني الحيوانات الأليفة في الزيادة حيث إن العمل من المنزل وجداول العمل المرنة أصبحت أكثر طبيعية".