تقدمت شركة فايزر الهند بطلب إلى هيئة تنظيم الأدوية الهندية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاحها ضد وباء "كوفيد-19"، بعد أن حصلت الشركة الأم على تصريح للعلاج من بريطانيا والبحرين، حسب ما نقلت "بلومبرغ" عن وكالة برس ترست الهندية واطلعت عليه "العربية.نت".

ونقلت وكالة برس ترست عن مسؤول لم تكشف عن هويته، أن الشركة سعت للحصول على إذن لاستيراد اللقاح للبيع والتوزيع في الهند دون اشتراط إجراء تجارب سريرية على السكان المحليين، وفقا للأحكام الخاصة بموجب قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية لعام 2019.

وذكر التقرير أن شركة فايزر هي أول شركة لصناعة الأدوية تسعى للحصول على الموافقة في الهند وقدمت الطلب يوم 4 ديسمبر.

أصبحت بريطانيا الأسبوع الماضي أول دولة توافق على لقاح فايزر وبيونتك، عندما أعطى منظمها الإذن باستخدامه في حالات الطوارئ.