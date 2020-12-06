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فجوة في جرعات لقاحات كورونا التي تؤمنها الحكومات

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
لقاح كورونا

فجوة في جرعات لقاحات كورونا التي تؤمنها الحكومات

9.8 مليار جرعة إجمالي تعاقدات الدول على اللقاحات التي تم الإعلان عنها

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دبي - العربية.نت

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قامت جامعة ديوك بتجميع وتحليل البيانات المتاحة للجمهور بشأن شراء اللقاحات وتصنيعها للحصول على صورة لمشتريات لقاح Covid-19 حسب البلد.

وقد أبرزت النتائج الصراع غير المتكافئ بين البلدان لتأمين أكبر عدد ممكن من الجرعات، حيث بلغ العدد الإجمالي المحجوز بالفعل 9.8 مليار بحلول 20 نوفمبر، وفقاً لما ذكره موقع "statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن هذا المبلغ، حصلت البلدان المرتفعة الدخل على 3.49 مليار جرعة، وحصلت الدول متوسطة الدخل على 828.8 مليون جرعة أو حجزتها، وستتاح للبلدان المتوسطة الدخل الدنيا إمكانية الحصول على 1.75 مليار.

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ولم يتمكن باحثو جامعة ديوك من العثور على أي صفقات مباشرة أجرتها البلدان المنخفضة الدخل، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تضطر إلى الاعتماد على إمدادات اللقاح من تحالف كوفاكس.

ما هي البلدان التي تحركت أسرع لحجز اللقاحات؟

وتظهر البيانات أن الهند حصلت على 1.6 مليار جرعة، بينما عقدت الحكومة الأميركية صفقات على 1.01 مليار جرعة، كما تمكن الاتحاد الأوروبي من تأمين 1.43 مليار جرعة حتى 20 نوفمبر.

لقاح كورونا
لقاح كورونا

فيما أمنت كندا 358 مليون جرعة، تلتها "المملكة المتحدة" بنحو 355 مليون جرعة من اللقاحات لمواطنيها، تلتها اليابان ثم إندونيسيا، والبرازيل، بتأمين 290، و240، و196 مليون جرعة على التوالي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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