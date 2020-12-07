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العبار: "إعمار" تتوقف عن بناء مشاريع جديدة!

إعمار
إعمار
عقارات دبي

العبار: "إعمار" تتوقف عن بناء مشاريع جديدة!

تسارع في الطلب من عقارات دبي في الهند وروسيا والسعودية

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دبي - العربية.نت

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أوقفت شركة "إعمار"- أكبر مطور عقاري في دبي- مؤقتاً العمل في مشاريع جديدة، وسط وفرة المعروض، وضرب جائحة كورونا للاقتصاد، حيث تراجعت أسعار المنازل بنحو ثلث قيمتها على مدى السنوات الست الأخيرة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار"، في مؤتمر في دبي اليوم الإثنين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، "لم نعد نبني"، مُضيفاً: "قررت الجهات الحكومية وقف مشاريع التطوير العقاري الجديدة منذ ما يقرب من عام، لكن كورونا بالتأكيد كبح جماح التطوير".

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قاومت إعمار لسنوات الدعوات إلى وقف البناء حتى مع إغراق السوق بالعقارات الجديدة، وتراجع الأسعار بأكثر من 30% منذ عام 2014.

ومع ظهور الوباء، كانت شركات العقارات قلقة بشأن تدفقها النقدي وأوقفت المشاريع مع تبخر الطلب من المستثمرين الأجانب والمحليين.

وقال العبار إن الطلب بدأ يتسارع الآن وسط خصومات يقدمها المطورون. وقال إن الطلب من المشترين في الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية قوي.

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