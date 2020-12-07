كشفت شركة مختصة في تطوير حلول الأمن السحابي تريند مايكرو عن نتائج تقريرها نصف السنوي خلال فعاليات أسبوع جايتكس التقني.

وأشار مدير في شركة "تريند مايكرو" مجد سنان، في مقابلة مع "العربية"، إلى تمكن الشركة من الكشف عن أكثر من 13 مليون هجمة الكترونية استهدفت منطقة الخليج عبر رسائل البريد الإلكتروني، والروابط التشعبية، والبرمجيات الخبيثة المصرفية خلال النصف الأول من العام 2020.

ونوه سنان بأنه تم رصد 8.8 مليون هجمة إلكترونية تحت مسمى كورونا.

إلى ذلك، قال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة محمد الكويتي إن الإمارات العربية المتحدة شهدت "زيادة بنسبة 250% على الأقل" في الهجمات الإلكترونية هذا العام، حيث أجبر الوباء المنظمات في جميع أنحاء العالم على إعادة النظر في كيفية ومكان عملها، واستغل القراصنة والجهات الفاعلة الخبيثة زيادة الاعتماد الرقمي.

وأشار الكويتي أيضا إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت هدفا "لهجمات ضخمة" من "نشطاء" ضد الإمارات بعد أن أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

وكشف الكويتي أن "القطاع المالي كان من أكثر المناطق التي تعرضت للهجوم، وكذلك القطاع الصحي"، دون الخوض في تفاصيل محددة حول طبيعة الحوادث في الإمارات العربية المتحدة أو ما إذا كانت ناجحة.

وفي حين أشار الكويتي إلى أن مصادر متنوعة مسؤولة عن الهجمات، قال "إننا نراها قادمة من المنطقة بأسرها لكن إحداها هي إيران"، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة.