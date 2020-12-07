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250 % نمواً في الهجمات الإلكترونية على الإمارات.. ما الأسباب؟

قرصنة
250 % نمواً في الهجمات الإلكترونية على الإمارات
اقتصاد الإمارات

250 % نمواً في الهجمات الإلكترونية على الإمارات.. ما الأسباب؟

القطاعين المالي والصحي أكثر قطاعات الاقتصاد الإمارتي تعرضاً للهجمات الإلكترونية

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دبي - العربية.نت

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تواجه منطقة الشرق الأوسط "وباءا إلكترونيا" مع ارتفاع الهجمات المرتبطة بـ "كوفيد-19" هذا العام، وفقاً لما قاله رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة محمد الكويتي، خلال ندوة أدارتها شبكة "CNBC"، على هامش معرض ومؤتمر أمن المعلومات الخليجي في دبي يوم الأحد، واطلعت عليها "العربية.نت".

وأضاف أنه: "مع انتقالنا إلى حياة كاملة على الإنترنت، شهدنا زيادة كبيرة في العديد من تلك الهجمات".

وقال الكويتي إن الإمارات العربية المتحدة شهدت "زيادة بنسبة 250% على الأقل" في الهجمات الإلكترونية هذا العام، حيث أجبر الوباء المنظمات في جميع أنحاء العالم على إعادة النظر في كيفية ومكان عملها، واستغل القراصنة والجهات الفاعلة الخبيثة زيادة الاعتماد الرقمي.

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وأشار الكويتي أيضا إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت هدفا "لهجمات ضخمة" من "نشطاء" ضد الإمارات بعد أن أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

القطاعات التي شهدت هجمات أكثر

وكشف الكويتي أن "القطاع المالي كان من أكثر المناطق التي تعرضت للهجوم، وكذلك القطاع الصحي"، دون الخوض في تفاصيل محددة حول طبيعة الحوادث في الإمارات العربية المتحدة أو ما إذا كانت ناجحة.

وفي حين أشار الكويتي إلى أن مصادر متنوعة مسؤولة عن الهجمات، قال "إننا نراها قادمة من المنطقة بأسرها لكن إحداها هي إيران"، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة. كما قالت إيران إنها كانت ضحية للقرصنة.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب من شبكة سي إن بي سي للتعليق.

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