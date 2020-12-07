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رئيس ستاندرد تشارترد: انتشار العملات الرقمية لا مفر منه

بيل وينترز
بيل وينترز- الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد
بيتكوين

رئيس ستاندرد تشارترد: انتشار العملات الرقمية لا مفر منه

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد تشارترد"، بيل وينترز، إن إنشاء ونشر العملات الرقمية على نطاق واسع أمر "لا مفر منه تمامًا" حيث يتطور نظام المدفوعات الدولي بسرعة، وفق ما ذكرته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف خلال حديثه في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، إن هناك مجالًا لكل من العملات الرقمية المدعومة من الدول والعملات الخاصة المدعومة من الشركات.

وبخصوص العملات المشفرة، قال وينترز، سيعلن بنك ستاندرد تشارترد عن المزيد من الأخبار عن هذا الأمر في الأيام المقبلة.

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دفعة إلى الرقمية

بالفعل، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في تجربة العملات الرقمية، والتي يجادل المؤيدون بأنها تسمح بتحويلات مالية أكثر سلاسة، حيث تتصدر الصين القائمة، بعد أن بدأت التجارب العامة لليوان الرقمي.

ومع ذلك، قال وينترز إن أكبر فرصة للعملات الرقمية يمكن أن تكون في قطاعات متخصصة جديدة لا تكرر العملات الورقية الحالية.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" قائلاً: "إن التطور المثير للاهتمام حقًا بالنسبة لي هو امتلاك عملات لا تتطابق مع عملة في حد ذاتها، ولكنها تهدف إلى إلتقاط مجموعة شاملة من مجموعة فرعية".

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