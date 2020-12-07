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عائلة تجوب 40 دولة في 4 سنوات بلا نقود.. كيف فعلتها؟

عائلة تايهاتو
عائلة تايهاتو
بيتكوين

عائلة تجوب 40 دولة في 4 سنوات بلا نقود.. كيف فعلتها؟

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دبي - العربية.نت

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ذعند معبر كابيكول الحدودي بين بلغاريا وتركيا، لا يتم قبول بيتكوين مقابل رسوم طلب تأشيرة الدخول. لكن، لم يمنع ذلك عائلة تايهوتاو من عبوره.

وبحثت العائلة الهولندية عن طريقتها للدفع عبر "بيتكوين" بإقناع أحد المسافرين الأخرين بفتح محفظة للعملة المشفرة على هاتفه وتحويل بيتكوين مقابل سداد رسوم التأشيرة.

ولمدة أربع سنوات، ظلت عائلة "تايهوتاو" تقوم بسداد ثمن كل شئ عبر بيتكوين فقط، إذ راهنت العائلة بكل ما لديها من أصول وحسابات تقاعد وسيارات وملابس وألعاب على العملة المشفرة عندما كان سعرها 900 دولار فقط في عام 2017، وفق تقرير بشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعهدت العائلة بعدم دفع ثمن أي خدمة أخرى، ما لم تتم الصفقة بطريقة أو بأخرى عبر بيتكوين.

وقال ديدي تايهوتاو، "انتظرنا حتى وجدنا شخصًا مستعدًا لقبول بيتكوين، عند معبر كابيكول، وبعد تثقيف هذا المسافر حول مزايا العملة المشفرة، قمنا بتثبيت محفظة بيتكوين على هاتفه وبادلنا بيتكوين مقابل النقد".

المدن الأكثر تعاملا ببيتكوين

منذ أن دخل تايهوتو في بيتكوين في عام 2017، سافر مع عائلته إلى 40 دولة. تمت بعض العمليات عبر المقايضة، أو المساومة، أو من خلال بطاقات الخصم المباشر التي تمنح بيتكوين، أو إقناع بعض البائعين لقبول بيتكوين، وتمكنت الأسرة من اجتياز الكثير من دول أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

صورة تخيلية لعملة بيتكوين
صورة تخيلية لعملة بيتكوين

وتقول العائلة أن هناك مكانين على هذا الكوكب حيث يمكنك دفع ثمن كل شيء حرفيا باستخدام بيتكوين: العاصمة السلوفينية ليوبليانا وقرية إيطالية صغيرة تسمى روفريتو.

في ليوبليانا، دفعت العائلة ثمن أشياء مثل إصلاح السيارات وتذاكر السينما بالعملة المشفرة، وفي روفريتو، من الممكن شراء دراجة نارية، أو دفع ضرائبك، أو حلاقة شعرك باستخدام بيتكوين.

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