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ارتفعت قيمتها إلى 600 مليون دولار بسبب الشطرنج!

ديميس هسابيس
ديميس هسابيس- الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ديب مايند"
ثروات

ارتفعت قيمتها إلى 600 مليون دولار بسبب الشطرنج!

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دبي - العربية.نت

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كشف ديميس هسابيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمختبر الذكاء الاصطناعي البريطاني DeepMind، أنه تحدث عن الشطرنج بدلاً من شركته الناشئة عندما التقى لأول مرة الملياردير الأميركي بيتر ثيل، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قاد الحوار الذي لم يأخذ أكثر من دقيقة في عام 2010، على هامش حدث سنوي ينظمه "ثيل" باسم "قمة التفرد"، الملياردير الأميركي لاستثمار 1.85 مليون دولار بعدها بشهور قليلة في الشركة الناشئة.

وكان عمر هسابيس، وقتها 12 عاماً، ظل يعد نفسه لتلك الدقيقة قبلها بشهر لجذب اهتمام "ثيل"، وفقاً لما ذكره لصحيفة صنداي تايمز في عام 2017، قائلاً "قضيت شهوراً أفكر في كيفية استخدام الدقيقة الواحدة للفت انتباهه، حيث يتواجد المئات من الأشخاص وحتى كلابهم تحضر لتلك الدقيقة".

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قرأ هسابيس، عن خلفية ثيل وأدرك أنه لعب الشطرنج في صغره، وبدلاً من طرح فكرته التجارية تحدث إلى ثيل حول "الفارق بين الدور الذي يقوم به الفيل والحصان في لعبة الشطرنج، واستبدال طريقة اللعب بأحدهما بدلاً من الأخر وفقاً لاستراتيجية اللعب".

في 2014، استحوذت "جوجل" على "ديب مايند" مقابل حوالي 600 مليون دولار.

بيتر ثيل، شريك في صندوق Founders Fund، الذي دعم شركات مثل "فيسبوك"، و"سبوتيفاي"، و"سبيس إكس"، و"بالانتير"، منذ عام 2005.

من بين المستثمرين الأوائل الآخرين في "ديب مايند" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، وجان تالين، المؤسس المشارك لـ "Skye".

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