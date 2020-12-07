من مراسي موناكو إلى منحدرات أسبن، ليس سراً حيث يحب الأثرياء الذهاب في عطلة، وتبقى الحيرة قائمة بين الفنادق الفاخرة، التي تقدم لنزلائها جميع الخدمات للحفاظ على رضاهم، أو المنازل والفيلات التي تقدم الخصوصية لهؤلاء الأثرياء.

برزت شركات عقارية خلال وباء كورونا لتقدم مزيجاً قد لا يناسب معظم الأثرياء، حيث يخاطب الشريحة الأعلى منهم، مع مجموعة من العقارات أطلق عليها أسماً جديداً بالغة الرفاهية، أو "Ultra luxury"، تمزج خدمات الفنادق الفارهة مع الخصوصية.

وفي تقرير لشبكة "CNBC" اطلعت عليه "العربية.نت"، تقدم المجموعة الجديدة من العقارات، الطهاة، ومساعدي الطهاة، إضافة إلى مساعد شخصي لكل نزيل داخل الفيلات، بجانب خدمات الطائرات الخاصة أو مهبط للطائرات الهيلكوبتر، أو خدمة قيادة سيارات السباق.

تقدم شركة Icon Private Collection، فيلات فائقة الفخامة بميزانية تبدأ من 13500 دولار لليلة الواحدة، فمن بين أكثر من 2900 منزل فخم للإيجار، من سانت مارتن وحتى مزارع الكروم في جنوب أفريقيا، هناك 35 فقط مؤهلة للحصول على التصنيف الخاص، وفقاً لنائب رئيس الفيلات المتميزة في الشركة ستيف لاسمان.

فيما تقدم منتجعات Ani Private Resorts خيار عطلة مختلط للمسافرين الأثرياء. وتمتلك الشركة أربعة "منتجعات خاصة" - في أنغيلا وجمهورية الدومينيكان وسريلانكا وتايلاند - تجمع بين أفضل جوانب الفيلا الخاصة والمنتجع في آن واحد ، كما قال الرئيس التنفيذي للشركة إيرا بلوم.

ويقع المنتجع السيريلانكي على مساحة 20000 متر مربع، ويحتوي على ملعب تنس للمحترفين، ومنتجع صحي ومنسق أنشطة للأطفال.

قال يشي فونتشو، العضو المنتدب للعمليات في الشركة، على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمي، فإن جميع العقارات الأربعة مفتوحة، إثنان منهم للعملاء المحليين في تايلاند وسيريلانكا، فيما باقي المواقع مشغولة بسبب السعي وراء الخصوصية.

تبدأ أسعار المنتجع من 4625 دولارا لليلة الواحدة لثمان أشخاص بالغين، أو 9625 دولاراً لـ 28 شخص بالغ.

شركات عقارية أخرى سعت للتسويق لعقارات تاريخية فارهة، مثل Richstone Properties، والتي قامت بشراء قصر تامبلتون هاوس ذو الـ 240 عاماً، واستغرق ترميمه عقداً كاملاً، والذي يرجع ملكيته إلى رئيس وزاء بريطانيا ونستون تشرشل.

وعلى عكس العديد من إيجارات الفنادق والمنازل، لا تتوفر الحجوزات الفورية لهذا العقار، وقال ريتش جونز الرئيس التنفيذي لشركة "ريتشستون"، إن الضيوف، الذين يأتون في الغالب من "خلفيات مهنية عالية المستوى"، يتم تقييمهم قبل أن يتمكنوا من الحجز.

يتم حجز غرف القصر الثمان، شفهياً لعدد محدود من النزلاء، وتبدأ أسعاره من 18200 دولار لليلة الواحدة.