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أميركا قد تبدأ في استخدام لقاح فايزر الجمعة

لقاح فايزر
لقاح فايزر - أميركا
لقاح كورونا

أميركا قد تبدأ في استخدام لقاح فايزر الجمعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال مستشار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، جيمس هيلدريث، أمس الأحد، إن الأميركيين قد يبدأون في تلقي لقاحات "كوفيد-19" من إنتاج شركة فايزر في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفقاً لحديثه لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة من مستشاري إدارة الغذاء والدواء، يوم الخميس لتقييم اللقاح، الذي طلبت شركة فايزر ترخيصًا لاستخدامه في حالات الطوارئ في 20 نوفمبر، حيث ستقدم الشركة بيانات السلامة والفعالية الخاصة بلقاحها.

وستقوم اللجنة بعد ذلك بإخطار إدارة الغذاء والدواء بشأن ما إذا كان يجب الموافقة على اللقاح في الولايات المتحدة أم لا. ومن المرجح أن تتبع إدارة الغذاء والدواء توصيات اللجنة.

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من جانبه، قال رئيس جهود لقاح فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور منصف السلاوي، في مقابلة مع شبكة "CNBC" يوم الأحد، إنه يتوقع موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول كبير في شركة بيونتيك للأدوية أمس الأحد، إن شحن لقاحات كوفيد-19 لكندا قد يبدأ في غضون 24 ساعة بعد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح.

ومن المتوقع أن يكون اللقاح، الذي طورته بشكل مشترك شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك أول من يحصل على الموافقة في كندا على الرغم من أن البلاد وقعت صفقات توريد مع سبع شركات مصنعة للقاح، وفقا لما نقلته "رويترز".

ومنذ أن وافقت بريطانيا على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأسبوع الماضي ليحتل المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ تحول التركيز إلى مدى سرعة تحرك الدول الأخرى ومتى سيكون اللقاح متاحا للناس.

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