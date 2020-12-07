قال رئيس الأمن السيبراني في الحكومة الإماراتية محمد الكويتي، إن المناقشات جارية بشأن رفع الحظر المفروض على بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل واتساب وFaceTime.

وأضاف خلال ندوة على هامش مؤتمر ومعرض أمن المعلومات الخليجي يوم الأحد، "تم فتح WhatsApp لجزء محدد من الوقت وتم استخدامه لإجراء بعض الاختبارات، بالتعاون من WhatsApp أنفسهم. هناك بعض اللوائح التي ما زالوا بحاجة إلى الالتزام بها، وهم يعملون على ذلك"، على الرغم من أنه لم يوضح ما هي هذه اللوائح، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح خدمات مثل: مايكروسوفت تيمز، وزووم، وسكايب للأعمال تعمل الآن... مما يسمح بالعمل عن بعد والتعلم، ولكن واتساب، وفيس تايم، لا تزال محظورة للمكالمات الصوتية والمرئية، وهذا يعني أن السكان عادة ما تضطر إلى استخدام الخدمات القائمة على الرسوم من واحدة من مقدمي الاتصالات في الدولة.

وفي سياق متصل، قال الكويتي إن الإمارات العربية المتحدة شهدت "زيادة بنسبة 250% على الأقل" في الهجمات الإلكترونية هذا العام، حيث أجبر الوباء المنظمات في جميع أنحاء العالم على إعادة النظر في كيفية ومكان عملها، واستغل القراصنة والجهات الفاعلة الخبيثة زيادة الاعتماد الرقمي.

وأشار الكويتي أيضا إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت هدفا "لهجمات ضخمة" من "نشطاء" ضد الإمارات بعد أن أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل في أغسطس الماضي.