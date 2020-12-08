  • مباشر
اللغة

وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5.5% العام المالي المقبل

وزير المالية المصري
محمد معيط - وزير المالية المصري
اقتصاد مصر

وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5.5% العام المالي المقبل

قال إن مصر تنتهي من متطلبات إدراج أدوات الدين الحكومية على مؤشر "جي بي مورغان"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5% خلال العام المالي 2021/2022.

وقال خلال حوار مع تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8% و 4%، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5%، و 6.5%، خلال العام المالي المقبل.

وعلى صعيد آخر، تحدث معيط، عن انتهاء وزارة المالية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية "يوروكلير". وقال الوزير "أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانون جديد، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021".

مصادر: أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط الخام ليناير طاقة أدنوك مصادر: أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط الخام ليناير

ستسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك يوروكلير بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية بما سيجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات ويخفض من تكلفة الدين المحلي.

وفي سياق متصل، قال معيط، إن وزارته انتهت من متطلبات الإدراج اللازمة للسندات المصرية على مؤشر "جي بي مورغان" للسندات، وتنتظر رد البنك العالمي، وقد يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأجرت مصر مفاوضات لضم سنداتها السيادية إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات السيادية، ومن أبرز الشروط التي كانت تعمل الحكومة عليها إطالة متوسط أجل الدين إلى 5 سنوات.

وتأتي أهمية الانضمام لهذا المؤشر في خفض معدلات الفائدة على الدين العام وضمان تدفقات نقدية جيدة تعزز تواجد مصر فى الأسواق الدولية.

تنويع أدوات الدين

أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي، ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين.

وقال معيط، لم يكن الإصدار بهدف التمويل في الأساس، إلا أن هناك هدفاً آخر وهو أن يكون لمصر الريادة في المنطقة في إصدارات السندات الخضراء.

وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون الصكوك السيادية وأقره مجلس الوزارء وبمجرد موافقة البرلمان عليه سيتم إصدار صكوك سيادية.

أضاف أن الوزارة "تدرس تدشين مؤشر لأذون وسندات الخزانة، تمهيداً لطرح سندات متغيرة العائد وقد يتم الانتهاء منها قريباً". وأشار إلى أن لجوء مصر لطرح سندات اليورو قد يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا
150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد