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دولة متقدمة تخطط لزيادة الإنجاب عبر الذكاء الاصطناعي

المواليد في اليابان
انهيار سكاني في اليابان
الذكاء الاصطناعي

دولة متقدمة تخطط لزيادة الإنجاب عبر الذكاء الاصطناعي

قد ينخفض عدد سكان اليابان إلى 53 مليون نسمة خلال 80 عاماً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تخطط اليابان لتعزيز معدل المواليد المتدهور من خلال تمويل خطط التوفيق بين الذكاء الاصطناعي لمساعدة السكان في العثور على الحب، وفقاً لما نشرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في العام الماضي، انخفض عدد المواليد في اليابان إلى أدنى مستوياته التاريخية إلى أقل من 865 ألفا خلال العام الماضي.

وتخطط الحكومة اليابانية لتخصيص ملياري ين للسلطات المحلية تعادل 19 مليون دولار، خلال العام المقبل، لتعزيز معدل المواليد، عبر التوفيق بين الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

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يقتصر عدد قليل من الأنظمة الحالية على مراعاة معايير مثل الدخل والعمر، ولا ينتج عنها إلا نتيجة إذا كان هناك تطابق تام. فيما سيعمل الذكاء الاصطناعي على إضافة معايير جديدة، منها الهوايات والقيم، وإظهار مدى التطابق بين الأشخاص.

وصرح مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة فرانس برس "نخطط بشكل خاص لتقديم الدعم للحكومات المحلية التي تدير أو تبدأ مشاريع التوفيق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي". "نأمل أن يساعد هذا الدعم في عكس اتجاه الانخفاض في معدل المواليد في البلاد".

من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان اليابان من ذروته البالغة 128 مليون نسمة في عام 2017 إلى أقل من 53 مليونًا بحلول نهاية القرن.

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