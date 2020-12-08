انخفضت أسهم شركة تسلا يوم الثلاثاء بعد أن تقدمت شركة السيارات الكهربائية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية بطلب لبيع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الأسهم.

وتأتي خطة بيع الأسهم بعد أن ارتفع السهم بنسبة 12.8% خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى إغلاق قياسي يوم الاثنين عند 641.76 دولار. وعزّز هذا الارتفاع القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 608.3 مليار دولار، كسادس أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة.

وانخفض سهم تسلا 2.01% قبل افتتاح يوم الثلاثاء. بينما ارتفع السهم بنسبة 94.4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى يوم الاثنين، و 667.1% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر S&P500 بـ14% فقط.

وقال المحلل من Wedbush، دان إيفيس، إنه يعتقد أن زيادة رأس المال أمر إيجابي ويزيد من ترسيخ الاتجاه الصاعد.

وكان إيفيس قد حدد أفضل سيناريو للسهم عند 1000 دولار، فيما كان الهدف الأساسي 560 دولارا، وهو أقل بنحو 12.7% من إغلاق الاثنين.

وقالت تسلا، إنها أبرمت اتفاقية لتوزيع الأسهم مع عدد من بنوك وول ستريت، بما في ذلك غولدمان ساكس، سيتي غروب، باركليز، بي إن بي، بوفا سيكيوريتيز، كريدي سويس، دويتشه بنك، مورغان ستانلي، وويلز فارجو.

سيتم بيع الأسهم من "وقت لآخر" من خلال برنامج عروض "AT-the-market".