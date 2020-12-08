أقرت الأرجنتين ضريبة ثروة جديدة لمساعدة الحكومة على دفع تكاليف الإمدادات الصحية وإجراءات الإغاثة الاقتصادية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".



أقر المشرعون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "ضريبة المليونير"، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 26 في وقت متأخر يوم الجمعة.



ويستهدف القانون الجديد أصحاب الثروات التي تزيد عن 200 مليون بيزو (2.4 مليون دولار) - ويبلغ عددهم نحو 12000 شخص - يجب عليهم دفع ضريبة لمرة واحدة لا تقل عن 2٪.





وقالت حكومة يسار الوسط إن التشريع قد يجمع ما يصل إلى 3.7 مليار دولار، مع استخدام الأموال لشراء المعدات والإمدادات الطبية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الأحياء الفقيرة.



تضرر سكان الأرجنتين البالغ عددهم 45 مليون نسمة بشدة من جائحة كورونا، ليصبح بذلك خامس دولة في العالم تتجاوز المليون إصابة مؤكدة في أكتوبر، حيث تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة مع ما يقرب من 40 ألف حالة وفاة.

كما أعاقت القيود الصارمة على الصحة العامة الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات البطالة، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الفقر والدين الحكومي الهائل.



توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرجنتين بنسبة 12.9٪ هذا العام وتتوقع أن يتعافى البلد من جائحة كورونا متخلفًا عن كل اقتصاد رئيسي آخر.



ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، سيتم توزيع العائدات بواقع 20٪ للإمدادات الطبية، و 20٪ ستذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، و 15٪ للإعانات الاجتماعية، و 20٪ لمنح الطلاب، و 25٪ لمشاريع الغاز الطبيعي.

