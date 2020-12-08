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مفاجأة.. سامسونغ جالاكسي S21 بدون شاحن ولا سماعة أذن

سامسونغ s21
هواتف سامسونغ الجديدة
سامسونج

مفاجأة.. سامسونغ جالاكسي S21 بدون شاحن ولا سماعة أذن

25 واط أقصى قدرة للهاتف الجديد

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دبي - العربية.نت

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عندما قامت "أبل" بإزالة مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم، سخر الكثير من صانعي هواتف "أندرويد" من القرار، وفي غضون بضع سنوات حذوا حذوها، بما في ذلك "سامسونغ"، ليتكرر الأمر من جديد.

تفكر سامسونغ في طرح عائلة هواتف غلاكسي S21 الجديدة -" بلس وألترا و S21" - بدون شاحن أو سماعات أذن في علبة الهاتف، إلا أن قراراً نهائياً بشأنه لم يتخذ بعد، وفق ما ذكرته "GSM Arena"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لإشعار من وكالة تنظيم الاتصالات في البرازيل "Anatel"، يفيد بأنه لن يتم تسويق الهواتف بشاحن أو سماعات رأس، تم الكشف عن الأمر والذي يظهر أن الهواتف الثلاثة لن يأتي معها شاحن أو سماعة أذن.

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وذكر التقرير أن سامسونغ تحاول بيع هواتفها الجديدة بدون تلك الملحقات للحد من النفايات البيئية، إلا أن التقرير أفاد أن الشركة ستحقق أرباحاً من بيع تلك الملحقات بشكل منفصل بدلاً من وضعها بشكل مجاني داخل علبة الهاتف.

كما أشار التقرير إلى أن "Anatel"، اختبرت هواتف S21 بشاحنين مختلفين، كلاهما بقدرة 25 واط ، مما قد يشير إلى أن هذه هي السعة القصوى المدعومة.

نسخة من تقرير الجهات التنظيمية البرازيلية
نسخة من تقرير الجهات التنظيمية البرازيلية

وتوقع التقرير أن يتم الإعلان عن سماعات سامسونغ اللاسلكية Galaxy Buds Pro، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة إلى جانب عائلة S21 في نفس الحدث في منتصف شهر يناير المقبل.

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