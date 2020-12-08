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تحذير قوي.. إذا لم يعد السفر في هذا التوقيت ستختفي شركات طيران

Stobart Group
شركة الطيران والطاقة البريطانية Stobart Group
سياحة

تحذير قوي.. إذا لم يعد السفر في هذا التوقيت ستختفي شركات طيران

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العربية.نت

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران والطاقة البريطانية Stobart Group، وارويك برادي، من أن السفر الجوي يجب أن يبدأ مرة أخرى اعتبارًا من أبريل، وإلا فقد تختفي بعض شركات الطيران.

ويرى برادي، أن هناك إمكانية أن تلجأ بعض الشركات للاندماج، فيما ستحتاج الكثير منها إلى دعم حكومي إذا لم تعد لنقل الركاب قبل شهر إبريل"، وفقاً لما قاله في مقابلة مع شبكة "CNBC"، اطلعت عليها "العربية.نت".

وقدرت شركة بيانات السفر Cirium أن 43 شركة طيران تجارية من جميع أنحاء العالم، ستفشل بداية من يناير، لكنها حذرت أيضًا من أن الأسوأ لم ينته بعد.

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وتمتلك Stobart Group مطار London Southend وتقدم خدمات مثل مناولة الأمتعة في مطارات المملكة المتحدة الأخرى. قال برادي إن الاختبار المجاني لفيروس كورونا في المطارات لمدة 15 دقيقة عند المغادرة سيساعد صناعة الطيران على التعافي، بعد الإغلاق وقواعد الحجر الصحي التي أثرت بشدة على الصناعة.

وتعتزم مجموعة Stobart Group بيع حصتها في Stobart Air، وهي شركة طيران إقليمية تدير رحلات تحت أسماء تجارية مثل Aer Lingus، وBritish Airways CityFlyer، حسبما قالت في سبتمبر.

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