كبار المديرين التنفيذيين في الشركات سيكونون من بين المسافرين الذين يُستثنون من قيود الحجر الصحي لوباء كورونا في إنجلترا، مما يعني أنهم لن يضطروا إلى عزل أنفسهم لمدة تصل إلى أسبوعين. وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما أنه لن يتعين الحجر الصحي على نخبة الرياضيين والعاملين فى مجال الإنتاج التلفزيوني والصحفيين اذا وصلوا من دولة خارج ممر السفر في إنجلترا اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي.

وفي معرض إعلانه عن هذه الخطوة على تويتر، قال وزير النقل، غرانت شابس، إن "المسافرين من رجال الأعمال عالية القيمة" سيعفون من قواعد الحجر الصحي في محاولة لتعزيز الاقتصاد، "رهنا بمعايير محددة يتم الوفاء بها".

وفي الوقت الراهن، يتعين على المسافرين القادمين من دول غير معفاة - الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولكن اعتبارا من 15 ديسمبر سيتمكن الناس من دفع تكاليف اختبار فيروس كورونا، لتقليل وقت عزلتهم إلى أقل من خمسة أيام، طالما أن نتيجته سلبية. ويأتي نظام "اختبار الإفراج" الجديد بعد أشهر من الضغط من قبل صناعة الطيران المتعثرة.

ومن المفهوم أن كبار المديرين التنفيذيين المصنفين على أنهم يجلبون فائدة اقتصادية "كبيرة" يشملون أولئك الذين يخلق عملهم أو يحافظ على 50 وظيفة أو أكثر إما للأعمال التجارية القائمة في المملكة المتحدة أو الأعمال التجارية الجديدة في المملكة المتحدة في غضون عام واحد من وصولهم.

وأضاف شابس: "من الساعة 4 صباح يوم السبت 5 ديسمبر بعض محترفي الفنون المسرحية ... موظفي الإنتاج التلفزيوني ... كما سيتم إعفاء الصحفيين والرياضيين النخبة، رهناً بالمعايير المحددة التي يتم الوفاء بها".

وقالت وزارة الصحة العامة في إنجلترا إن "الصحة العامة لا تتوقع أن تزيد هذه التغييرات من خطر انتقال العدوى محلياً، بسبب البروتوكولات التي يجري وضعها حول هذه الإعفاءات، ومع ذلك فإن جميع الإعفاءات ستظل قيد المراجعة".

وأضافت وزارة النقل أنه سيظل مطلوبا من جميع المسافرين إظهار واستكمال نموذج تحديد موقع الركوب عند وصولهم.