تحدت أكبر شركة طيران في أوروبا التشاؤم الذي يحيط بصناعة السفر بسبب جائحة كورونا، والمخاوف من تجنب الركاب للطائرة بسبب السلامة، وطلبت 75 طائرة إضافية جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 9 مليارات دولار، وفقاً لصحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقد طلبت "رايان آير" أكبر شركة طيران للمسافات القصيرة ما مجموعه 210 من طائرة من بوينغ 737 ماكس التي وصفها رئيسها التنفيذي، مايكل أوليري، بأنها "تغير قواعد اللعبة" بالنسبة لنموذج أعمال الشركة.

وقال أوليري إنه حصل على "خصم متواضع" على الأسطول، بالإضافة إلى تعويض عن التأخير في تسليم الطلب الأصلي للطائرة 737 ماكس، والذي تم إيقافه بعد حادثين تسببت فيهما أنظمتها الآلية مما أدى إلى مقتل ما مجموعه 346 شخصًا.

أكثر طائرة حصلت على تدقيق في العالم

من المتوقع تسليم أول شحنات من طراز 737-8-200 Max إلى Ryanair في الربيع، وقال أوليري، إنه يأمل أن يكون هناك 30 طائرة في الخدمة في الوقت المناسب لموسم الذروة الصيفي 2021. وفي حديثه مع توقيع العقد رسميًا في واشنطن، قال إن طائرة ماكس كانت "أكثر الطائرات التي خضعت للتدقيق والمراجعة في التاريخ".

وقال إن الهيئة التنظيمية الأوروبية أيسا قامت بمراجعة غير عادية لجميع جوانب أنظمة مراقبة الرحلات وإن جميع طياري رايان آير سيحصلون على تدريب إجباري على ثلاثة محاكيات ماكس اشترتها شركة الطيران بالفعل وركبتها. وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم مدى ثقتنا في الأمان.. الركاب سوف يحبون ذلك".

وقال أوليري إن طائرة ماكس كانت أكثر هدوءاً، وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 16%، وكان لديها مساحة أكبر للأرجل من الأسطول الحالي، على الرغم من دمج المزيد من المقاعد لكل طائرة. وأضاف أن "هذه الطائرة ستغير مستقبل رايان آير.

توقع أوليري، أن يتجاوز عدد العملاء 149 مليون عميل التي تم تحقيقها في عام 2019 بحلول عام 2022، ثم يرتفع إلى 200 مليون عميل سنوياً بحلول عام 2026.

ويعتبر طلب ريان الأكبر لماكس منذ عام 2018، قبل أن تسفر الكوارث في إندونيسيا وإثيوبيا عن سحب الطائرة من الخدمة في جميع أنحاء العالم. كما قدمت شركة IAG، مالكة الخطوط الجوية البريطانية، عرضاً علنياً للإيمان بماكس العام الماضي بـ "خطاب نوايا" لشراء ما يصل إلى 200 طائرة من الطراز، بخصم كبير.

وقد صادقت الهيئة التنظيمية الأميركية، إدارة الطيران الفيدرالية، على أن ماكس في الشهر الماضي آمنة للطيران، ومن المتوقع أن تسمح الجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم للطائرة بالعودة إلى السماء قريباً.