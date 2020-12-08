  • مباشر
اللغة

فيسبوك تتوقع إطلاق عملتها المشفرة العام المقبل

فيسبوك
فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك تتوقع إطلاق عملتها المشفرة العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس ذراع الخدمات المالية في شركة "فيسبوك"، ديفيد ماركوس، يوم الاثنين إنه ينبغي منح فيسبوك "ميزة الشك" من قبل المنظمين في طموحاتهم لإطلاق العملة المشفرة التي تدعمها ومحفظتها الرقمية، "ما نطلبه هو على الأقل أن يكون له فائدة من الشك". وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأمل ماركوس، أن يتم إطلاق كل من العملة المشفرة التي تسمى "ديم" ومحفظة شركة التواصل الاجتماعي "نوفي" في العام المقبل، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

أُطلق على العملة المشفرة لـ "فيسبوك"، في البداية اسم "ليبرا" وتم تصميمها لتدار من قبل تحالف غير ربحي يتكون من عدة شركات تسمى جمعية ليبرا.

كانت فيسبوك قد خططت لإطلاق محفظة تسمى Calibra من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال هذه العملة المشفرة إلى بعضهم البعض.

برنت يهبط 1.1% لأقل من 48.5 دولارا مع ارتفاع إصابات كورونا طاقة أسعار النفط برنت يهبط 1.1% لأقل من 48.5 دولارا مع ارتفاع إصابات كورونا

كان من المفترض في البداية أن تكون "ليبرا" مدعومة بسلة من العملات. لكن المنظمين أثاروا عددا من المخاوف من تأثير ليبرا على الاستقرار المالي إلى القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات وغسل الأموال.

وفي أبريل/نيسان، خفضت جمعية ليبرا خططها وقالت إنها ستقدم عملات ثابتة مدعومة بعملة دولة واحدة فقط، بدلاً من عملة واحدة مدعومة بعدة عملات.

وتنتظر جمعية ليبرا - والتي تم تغييرها إلى "ديم" في وقتٍ سابق من العام، الحصول على موافقة هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وتأتي هذه الدفعة لإطلاق "ديم" و"نوفي" في وقت تستكشف فيه البنوك المركزية أيضاً عملاتها الرقمية الخاصة بها. وقد بدأت الصين بالفعل بعض التجارب في العالم الحقيقي لليوان الرقمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا
150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد