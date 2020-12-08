قال رئيس ذراع الخدمات المالية في شركة "فيسبوك"، ديفيد ماركوس، يوم الاثنين إنه ينبغي منح فيسبوك "ميزة الشك" من قبل المنظمين في طموحاتهم لإطلاق العملة المشفرة التي تدعمها ومحفظتها الرقمية، "ما نطلبه هو على الأقل أن يكون له فائدة من الشك". وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأمل ماركوس، أن يتم إطلاق كل من العملة المشفرة التي تسمى "ديم" ومحفظة شركة التواصل الاجتماعي "نوفي" في العام المقبل، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

أُطلق على العملة المشفرة لـ "فيسبوك"، في البداية اسم "ليبرا" وتم تصميمها لتدار من قبل تحالف غير ربحي يتكون من عدة شركات تسمى جمعية ليبرا.

كانت فيسبوك قد خططت لإطلاق محفظة تسمى Calibra من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال هذه العملة المشفرة إلى بعضهم البعض.

كان من المفترض في البداية أن تكون "ليبرا" مدعومة بسلة من العملات. لكن المنظمين أثاروا عددا من المخاوف من تأثير ليبرا على الاستقرار المالي إلى القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات وغسل الأموال.

وفي أبريل/نيسان، خفضت جمعية ليبرا خططها وقالت إنها ستقدم عملات ثابتة مدعومة بعملة دولة واحدة فقط، بدلاً من عملة واحدة مدعومة بعدة عملات.

وتنتظر جمعية ليبرا - والتي تم تغييرها إلى "ديم" في وقتٍ سابق من العام، الحصول على موافقة هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وتأتي هذه الدفعة لإطلاق "ديم" و"نوفي" في وقت تستكشف فيه البنوك المركزية أيضاً عملاتها الرقمية الخاصة بها. وقد بدأت الصين بالفعل بعض التجارب في العالم الحقيقي لليوان الرقمي.