توقع الملياردير الأميركي بيل غيتس، جاهزية 6 لقاحات للإنتاج والتوزيع ضد وباء "كورونا" بحلول ربيع عام 2021.

وقال غيتس يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته شبكة "CNBC"، خلال مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة، "بالإضافة إلى لقاح فايزر-بايونتك" الذي تمت الموافقة عليه فإن المرشحين من مودرنا، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، ونوفافاكس من المرجح أن يتم منحهم الإذن خلال الأشهر المقبلة". ولم يذكر اسم مصدر سادس للقاح.

هنأ غيتس - الذي دأبت منظمته غير الربحية، "بيل وميليندا غيتس"، منذ فترة طويلة على الدعوة إلى تطوير الصحة العالمية بما في ذلك التطعيمات - المنظمين في الدول المتقدمة على التقدم السريع الذي أحرزوه. وقال "إن المنظمين قاموا بتشغيل تجارب المرحلة الثالثة بطريقة مهنية بشكل لا يصدق"، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك من قبل منظمات مثل منظماته، لضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع البلدان، وخاصة البلدان الأقل نمواً.

تعمل مؤسسة بيل وميليندا غيتس مع معهد مصل اللقاحات في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم، للبدء في تصنيع وتوزيع مرشح لقاح "كوفيد-19" من أسترازينيكا.

وقال غيتس إنه سيتم إجراء ترتيب مماثل مع مصل لقاح نوفافاكس، في حين سيتم العثور على مصنع منفصل لمرشح جونسون آند جونسون، بمجرد الموافقة عليه.

ويعتمد المرشحون الثلاثة على تكنولوجيا اللقاح التقليدية، مما يعني أنه يمكن تطويرها وتخزينها بتكلفة أقل نسبياً وبصعوبة أقل من نظيراتها من شركة فايزر، ومودرنا.