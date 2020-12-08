  • مباشر
اللغة

بيل غيتس: 6 لقاحات ضد كورونا ستكون متاحة في هذا التوقيت

بيل غيتس
بيل غيتس - مؤسس مايكروسوفت
لقاح كورونا

بيل غيتس: 6 لقاحات ضد كورونا ستكون متاحة في هذا التوقيت

مؤسسات "بيل وميلندا غيتس" تسعى للعمل مع مطوري لقاحات نوفافاكس وجونسون آند جونسون

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع الملياردير الأميركي بيل غيتس، جاهزية 6 لقاحات للإنتاج والتوزيع ضد وباء "كورونا" بحلول ربيع عام 2021.

وقال غيتس يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته شبكة "CNBC"، خلال مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة، "بالإضافة إلى لقاح فايزر-بايونتك" الذي تمت الموافقة عليه فإن المرشحين من مودرنا، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، ونوفافاكس من المرجح أن يتم منحهم الإذن خلال الأشهر المقبلة". ولم يذكر اسم مصدر سادس للقاح.

هنأ غيتس - الذي دأبت منظمته غير الربحية، "بيل وميليندا غيتس"، منذ فترة طويلة على الدعوة إلى تطوير الصحة العالمية بما في ذلك التطعيمات - المنظمين في الدول المتقدمة على التقدم السريع الذي أحرزوه. وقال "إن المنظمين قاموا بتشغيل تجارب المرحلة الثالثة بطريقة مهنية بشكل لا يصدق"، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

شاب عمره 30 عاما تضاعفت ثروته 13 مرة خلال جائحة كورونا قصص خاصة ثروات شاب عمره 30 عاما تضاعفت ثروته 13 مرة خلال جائحة كورونا

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك من قبل منظمات مثل منظماته، لضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل على جميع البلدان، وخاصة البلدان الأقل نمواً.

تعمل مؤسسة بيل وميليندا غيتس مع معهد مصل اللقاحات في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم، للبدء في تصنيع وتوزيع مرشح لقاح "كوفيد-19" من أسترازينيكا.

وقال غيتس إنه سيتم إجراء ترتيب مماثل مع مصل لقاح نوفافاكس، في حين سيتم العثور على مصنع منفصل لمرشح جونسون آند جونسون، بمجرد الموافقة عليه.

ويعتمد المرشحون الثلاثة على تكنولوجيا اللقاح التقليدية، مما يعني أنه يمكن تطويرها وتخزينها بتكلفة أقل نسبياً وبصعوبة أقل من نظيراتها من شركة فايزر، ومودرنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري
شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد