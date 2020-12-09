تبيع شركة أوبر تكنولوجيز قسم سيارات الأجرة الطائرة إلى شركة "جوبي" للطيران وتستثمر في الشركة الناشئة، وهي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تخلت فيها أوبر عن وحدة فرعية، حيث تهدف إلى تحقيق أرباح فصلية في العام المقبل. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستحصل جوبي على أوبر إليفات، والتي كانت تعمل على مشروع لتاكسي طائر ينقل الناس بعيداً عن الطرق السريعة والمزدحمة بحركة المرور، حيث قامت أوبر إليفات بتشغيل خدمة طائرات هليكوبتر في مدينة نيويورك، لكنها علقت رحلاتها خلال الوباء.

وكجزء من الصفقة، تستثمر أوبر 75 مليون دولار في جوبي، بعد استثمار لم يتم الكشف عنه من قبل بقيمة 50 مليون دولار في الشركة الناشئة في يناير.

وتأتي الصفقة في أعقاب تغيير استراتيجية "أوبر" من جانب الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي، بالتخلي عن طموحات الخيال العلمي والتركيز على كسب المال.

في مايو، قادت أوبر جولة استثمارية بقيمة 170 مليون دولار في شركة تأجير الدراجات البخارية لايم، ومنحت الشركة أعمالها في مشاركة الدراجات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، باعت أوبر قسم السيارات ذاتية القيادة لشركة أورورا للابتكار واستثمرت 400 مليون دولار في الشركة الناشئة.

وفي نوفمبر، بعد أن أعلنت أوبر عن خسائر متفاقمة في الربع الثالث، سعى خسروشاهي إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة لديها طريق لجني المال.

وتهدف أوبر إلى تحقيق أرباح فصلية بحلول نهاية العام المقبل.

وبذلك يصل إجمالي الأموال التي جمعتها الشركة الناشئة إلى 820 مليون دولار. وكان تقييم جوب من قبل المستثمرين عند 2.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقا لشركة الأبحاث PitchBook.

وقالت جوبي، إنها تعتزم تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية الطائرة في أقرب وقت عام 2023، وأن الشركتين ستدمجان خدماتهما في تطبيقات كل منهما الأخرى. وكانت أوبر قد روجت لقسم الطيران في السنوات الماضية، حيث استضافت مؤتمرات في دالاس ولوس أنجلوس وواشنطن، لقادة الصناعة لمناقشة كيفية تحويل رؤيتها الشبيهة بـ Jetsons إلى حقيقة واقعة.

وأوضحت "جوبي"، أن سيارتها الكهربائية بالكامل يمكن أن تتسع لأربعة ركاب وطيار، وتطير حتى 150 ميلاً بشحنة واحدة.