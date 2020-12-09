كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ايلون ماسك أنه غادر كاليفورنيا وانتقل إلى تكساس.ويمتلك ماسك أكثر من منزل في لوس أنجلوس وجاء هذا الاعلان في القمة السنوية لمجلس الرؤساء التنفيذيين الذي تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.



وتأتي خطوة ماسك بعد أشهر من انتقاده علنا استجابة ولاية كاليفورنيا لوباء كوفيد - 19. وفي نهاية أبريل ، كثف ماسك من هجماته حول أوامر البقاء في المنزل في جميع أنحاء البلاد واصفا إياها بـ "الفاشية".



وقال ماسك: "نحن قلقون بعض الشيء بشأن عدم قدرتنا على استئناف الإنتاج في كاليفورنيا ، وينبغي تحديد ذلك على أنه خطر جسيم". "إن توسيع الحجر المنزلي أو كما نسميه حبس الناس قسراً في منازلهم ، ضد جميع حقوقهم الدستورية هو في رأيي كسر حريات الناس بطرق مروعة وخاطئة".





وتابع: "إذا أراد شخص ما البقاء في المنزل فهذا رائع. يجب السماح لهم بالبقاء في المنزل وعدم إجبارهم على المغادرة. لكن القول بأنهم لا يستطيعون مغادرة منزلهم وسيتم اعتقالهم إذا فعلوا ذلك ... هذا فاشية. هذه ليس ديمقراطية. هذه ليست حرية. امنح الناس حريتهم ... كل شيء عمل الناس عليه طوال حياتهم يتم تدميره في الوقت الحالي. أعتقد أن الناس سيكونون غاضبين جدا من هذا وسيغضبون جدا ".



وفي مايو / أيار هدد ماسك بالانتقال من كاليفورنيا بعد أن أجبرته أوامر الحجر المنزلي على إغلاق مصنع سياراته الوحيد في الولايات المتحدة. وفي منتصف شهر مايو ، أعطى إشارات إلى مدى ضجره من الحكم الديموقراطي لولاية كاليفورنيا مسقط رأسه ، وعلى ما يبدو حث أتباعه على Twitter للانضمام إلى المحافظين في أمريكا حيث غرد بإيجاز ، "خذ الوردة الحمراء".



وأشار التقرير الى ان ماسك رفع في وقت لاحق دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا ، موطن مصنع تسلا ، وتحدى السلطات المحلية على تجرؤهم على اعتقاله من خلال الشروع في إعادة فتح المصنع ، وباركت المقاطعة في النهاية إعادة فتح المصنع ولم تقم بعملية اعتقاله ".



وفي أكتوبر قدم ماسك أوراقًا لنقل مؤسسته الشخصية من كاليفورنيا إلى أوستن ، تكساس ، وفقا للسجلات المحلية.