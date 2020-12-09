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جونسون: يقول لا ينبغي لأي قائد قبول شروط الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون
بوريس جونسون
بريكست

جونسون: يقول لا ينبغي لأي قائد قبول شروط الاتحاد الأوروبي

التصريحات جاءت خلال جلسة أمام مجلس العموم في لندن قبل اجتماع في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا ينبغي لأي رئيس وزراء بريطاني أن يقبل شروط الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات خلال جلسة أمام مجلس العموم في لندن قبل اجتماع في بروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانب آخر، رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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ونبهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية للاتحاد".

من جهته قال الاتحاد الأوروبي، إن دوله لن تضحي بمستقبلها للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

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