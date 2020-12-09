أجبر التحول المتزايد إلى التسوق عبر الإنترنت شركة التجزئة السويدية Ikea على إيقاف الكتالوج الشهير الخاص بها بعد 70 عاماً من نشره.

وقالت Ikea في بيان إنها "اتخذت قراراً عاطفياً لكنه عقلاني" لإنهاء كل من النسخة المطبوعة والرقمية للكتالوج.

وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لشركة "إيكيا"، Konrad Grüss: "إن طي صفحة كتالوجنا المحبوب هو في الواقع عملية طبيعية منذ أن تغير استهلاك وسلوك العملاء".

وأضاف: "من أجل الاستمرار في الوصول إلى العديد من الأشخاص والتفاعل معهم، سنواصل الإلهام حول حلول تأثيث المنزل بطرق جديدة"، بحسب ما نقلته "سي إن إن".

يذكر أنه تم إصدار أول كتالوج Ikea باللغة السويدية في العام 1951، وفي العام 2000 ظهر أول إصدار مزدوج (طباعة وعبر الإنترنت). وفي ذروتها في العام 2016، قامت Ikea بطباعة 200 مليون نسخة بـ 32 لغة وزعت في 50 سوقاً.

وبذلك سيكون كتالوج 2021، الذي تم إصداره في أكتوبر، الإصدار النهائي. وفي العام المقبل، تعتزم Ikea إصدار كتاب أصغر سيكون "مليئاً بالإلهام والمعرفة الرائعة لتأثيث المنزل"، ويحتفل بتاريخ الكتالوج كما أوضحت الشركة.

وقد حولت Ikea تركيزها بشكل متزايد إلى المبيعات والتسويق الرقميين، وحصلت مبيعاتها عبر الإنترنت على دفعة كبيرة خلال الوباء حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى تحويل منازلهم إلى مدارس ومكاتب مؤقتة، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 45% على مدار 12 شهراً حتى أغسطس، مدفوعة بـ 4 مليارات زيارة لموقعها على الويب، بحسب "سي إن إن".

ومع ذلك، تظل متاجرها ذات حجم المستودعات والمقاهي المحببة جزءًا لا يتجزأ من خطة نمو الشركة.

بدوره، قال Jon Abrahamsson Ring، الرئيس التنفيذي لمجموعة Inter Ikea Group، إن العملاء ما زالوا يرغبون في "لمس منتجاتها وتجربتها".

وقالت الشركة إنها ستستمر في استخدام "نهج السوق الشامل"، حيث تقدم صالات عرض أصغر في مراكز المدن ومتاجر Ikea التقليدية في الضواحي ومراكز الوفاء عبر الإنترنت.