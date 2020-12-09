"قدم منتجات أفضل، وابحث عن ردود فعل سلبية وتخلص من عروض PowerPoints"، تلك كانت نصائح مؤسس تسلا، و SpaceX، إيلون ماسك للرؤساء التنفيذيين. خلال القمة السنوية لـ "وول ستريت جورنال".

وقال ماسك، "هل يركز الرؤساء التنفيذيون من الشركات الأميركية بما فيه الكفاية على تحسين المنتجات؟ أعتقد أن الجواب هو لا"، وفقاً لتقرير شبكة "CNBC" اطلعت عليه "العربية.نت".

واعتبر ماسك الأمر حيوي، ونصح المديرين التنفيذيين بقضاء وقت أقل في التركيز على أشياء مثل المالية، والتركيز فقط على جعل المنتج الخاص بك مذهلاً قدر الإمكان".

وحث الرئيس التنفيذي لـ "تسلا"، الرؤساء التنفيذيين على طرح الأسئلة المهمة، "هل المنتج الذي أقدمه رائع؟.. إذا كانت الإجابة لا.. يجب طرح السؤال.. كيف أجعله كذلك؟".

أضاف مساك، "عليك تقليل وقت الاجتماعات، والعروض التقديمية، ودراسة البيانات، وتواجد بصورة أكبر على أرضية المصنع أو مع العملاء ".

وقال ماسك "الهدف الأسمى في الأعمال هو أن تصل لمرحلة الكمال في معرفة تفاصيل المنتج أو الخدمة التي تقدمها، وتسعى للحصول على ردود فعل سلبية من جميع الزوايا، سواء من العملاء أو من الأشخاص الذين لم يصبحوا عملاءك بعد".

حتى لو لم يكن المدير التنفيذي متخصصًا في ابتكار المنتجات في حدّها، قال ماسك إن المهارة "قابلة للتعلم". وأضاف "أنها ليست شيئا غامضا".

ويرى ماسك، أن أكبر مشكلات الشركات الأميركية في الوقت الحالي هي وجود الكثير من حملة شهادة MBA على قمة الشركات".