مرّ عام ومعه أحداث لم تخطر على بال أحد مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأحداث، فهل كانت الجائحة هي الموضوع الذي بحث عنه الجميع وتصدّر قوائم عمليات البحث على "غوغل" لسنة 2020؟.

لقد أوضحت عمليات البحث الأكثر رواجاً على محرك بحث "غوغل" أنه على الرغم من وجود الجائحة، إلا أن شغف التعليم ومواكبة الاهتمامات من الرياضة إلى الفن كان له دور هام في حياتنا جميعًا. وكان ذلك وفقًا لتقرير "غوغل" السنوي الذي يتناول أكثر مواضيع البحث رواجاً لعام 2020 والتي تتضمن الشخصيات العامة والمشاهير والأحداث والأغاني والبرامج التلفزيونية والمسلسلات والمباريات الرياضية في عدة دول عربية.

وقالت داليا الفقي، مديرة في القسم الإعلامي والعلاقات العامة في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديث خاص لـ"العربية.نت" " مرت المنطقة العربية بسنة استثنائية حيث واجهتنا جائحة كورونا وأثرت بذلك على حياتنا اليومية سواء في سبل التعليم أو العمل أو قضاء وقت الترفيه. وعلى الرغم من التغيرات والظروف، فقد بحث سكان المنطقة عن طرق مختلفة للتأقلم وإعادة جزء من الحياة المعتادة من خلال مواكبة اهتماماتهم سواء تلك المتعلقة بالأخبار أو الرياضة أو المسلسلات والأفلام أو الألعاب."

وأضافت الفقي "كما اهتم الناس بالوصول لمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا المستجد ونصائح الوقاية منه. نحن سعداء بأن محرك بحث "غوغل" كان قادراً على مساعدة الناس في الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها، ونأمل أن نكون قادرين على تلبية احتياجاتهم في كافة الأحوال".

وتم إعداد التقرير من خلال النظر إلى زيادة عمليات البحث أو الأسئلة المطروحة المجمعة ومجهولة الهوية على محرك بحث Google في الفترة بين عامي 2019 و2020. وقد حُذف المحتوى غير المناسب إلى جانب الأسئلة المتكرّرة، لاستخلاص نتائج تعكس جانبًا من تجارب واهتمامات الأفراد في العالم العربي.

وتصدرت المواضيع والأحداث محركات البحث بعيدًا عن الجائحة في السعودية، مدرستي، كوفيد-19، توكلنا، الهند ونيوزيلاندا، الانتخابات الأميركية، ترتيب الدوري السعودي، سهم ارامكو، نصائح كورونا فايروس، ترمب، وأخيراً الرياضة في المرتبة العاشرة.

وحول كورونا، تصدرت محركات البحث في السعودية مواضيع من ضمنها، كوفيد -19، توكلنا، نصائح كورونا فايروس، أعراض كورونا، تصريح تنقل، hesn، حالات كورونا اليوم، صحتي، خريطو كوفيد -19، علاج كورونا.

أما في الإمارات، فتصدر فيروس كورونا محركات البحث، تلتها الانتخابات الأميركية ومن ثم الدوري الهندي الممتاز (IPL). وجاءت في المرتبة الرابعة تحديثات فيروس كورونا، جو بايدن، نتائج انتخابات ولاية بيهار، ثم آيفون 12، دوري الأبطال، بوابة التعليم الذكي، وأخيراً الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في المرتبة العاشرة.

وحول كورونا، رصدت محركات بحث غوغل أبرز المواضيع بحثاً في الإمارات ومنها، كورونا فايروس، مستجدات كورونا فايروس، أعراض كورونا، تصريح خروج، أخبار كورونا، كورونا فايروس الهند، خرائط كوفيد- 19، معنى الوباء، لقاح كورونا، وأخيراً معنى الحجز الصحي.

ورصدت محركات البحث في الكويت اهتماماً أكبر بأخبار فايروس كورونا، ومن ثم الهند ونيوزيلاندا، ولحقت بها مستجدات فايروس كورونا، ومن ثم أخبار الكويت، بوابة الكويت التعليمية، نصائح للوقاية من فايروس كورونا، تصريح الخروج، أوقات الصلاة في الكويت، منصة متى، وأخيرا مشغل الأحمد.