ارتفعت مبيعات أكبر 25 شركة أسلحة في العالم بنسبة 8.5% العام الماضي، مقارنة بعام 2018، حيث بلغ مجموع مبيعاتها 361 مليار دولار، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن SIPRI، نقلتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".



شكلت 12 شركة أميركية ضمن أكبر 25 شركة منتجة للأسلحة في العالم 61% من هذا المجموع. واحتفظت شركة لوكهيد مارتن بمكانتها في صدارة أكبر الشركات المنتجة للأسلحة بمبيعات بلغت 53.23 مليار دولار. وبلغت مبيعات بوينغ من الأسلحة 33.15 مليار دولار في العام الماضي في حين جاءت نورثروب غرومان في المرتبة الثالثة بقيمة 29.22 مليار دولار.



وأشار المركز إلى أن الشرق الأوسط أصبح الآن ضمن قائمة الـ 25 الأوائل للمرة الأولى. تشكلت إيدج من خلال دمج 25 شركة صغيرة وشكلت 1.3% من إجمالي مبيعات الأسلحة في القائمة.

كما تتواجد الصين بقوة ضمن القائمة، حيث تقع ثلاث شركات صينية في المراكز العشرة الأولى، وإجمالى أربع شركات في المراكز الـ 25 الأولى، وقد زادت مبيعاتها بنسبة 4.8% بين عامي 2018 و2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى برامج التحديث التي ينفذها جيش التحرير الشعبي.