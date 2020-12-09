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شركة طيران عالمية توفر اختبار كورونا في المنازل لمسافريها

american airlines أميركان إيرلاينز
الخطوط الجوية الأميركية "أميركان أيرلاينز"
طيران

شركة طيران عالمية توفر اختبار كورونا في المنازل لمسافريها

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العربية.نت

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ستبدأ شركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان أيرلاينز"، تقديم اختبارات "كوفيد-19"، في المنزل بقيمة 129 دولارًا للمسافرين، وهي نتائج يمكن أن تساعدهم في تجنب الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وهذه المبادرة التي تبدأ يوم الأربعاء للمسافرين هي الأحدث من شركات الطيران في محاولة لتشجيع الحجوزات. ومما يضاعف الركود الناجم عن الفيروس في السفر الجوي متطلبات الحجر الصحي في الخارج وداخل الولايات المتحدة.

وقالت أميركان أيرلاينز، إن خطة الاختبار هي الأولى من شركة طيران أميركية تركز على السفر الداخلي.

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وتوصي LetsGetChecked، الشركة التي تقدم الاختبارات، بأن يطلب المسافرون اختباراتهم قبل خمسة أيام على الأقل من رحلتهم. خاصةً العملاء الذين حجزوا في أي من الولايات التي تطلب من المسافرين القادمين للحجر الصحي، بما في ذلك نيويورك وماريلاند وماساتشوستس، إجراء اختبار مسحة الأنف في المنزل.

وقالت الشركة إنه بمجرد استلام الاختبار، من المتوقع أن تظهر النتائج في غضون 48 ساعة.

كما قامت شركات طيران أخرى بإجراء اختبارات مسبقة على متن الطائرة. وقد بدأت يونايتد أيرلاينز في أكتوبر تقديم اختبارات مسبقة لبعض الركاب المتجهين الى هاواي حتى يتمكنوا من تجنب الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وفي نوفمبر، بدأت الشركة في تقديم اختبارات مجانية على الرحلات من نيويورك، ونيو جيرسي، إلى لندن.

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