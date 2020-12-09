  • مباشر
اللغة

محافظ هيئة العقار: قياس أداء الاستراتيجية الشاملة عبر 22 مؤشرا 

محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية عصام بن حمد المبارك
محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية عصام بن حمد المبارك
عقارات السعودية

محافظ هيئة العقار: قياس أداء الاستراتيجية الشاملة عبر 22 مؤشرا 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية، عصام بن حمد المبارك، إن الهيئة بدأت في وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي والملخص التنفيذي لها.

وأضاف في لقاء مع العربية أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية سيتم قياس أدائها عبر 22 مؤشرا، مؤكدا أنه تم البدء في وضع الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

مصادر: استثمارات الاحتياطي العام في الكويت انخفضت 9.8 مليار دولار اقتصاد اقتصاد الكويت مصادر: استثمارات الاحتياطي العام في الكويت انخفضت 9.8 مليار دولار

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية بالمملكة في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الاستراتيجية استندت إلى خبرات دولية ومحلية ومن الشراكة مع جميع الجهات خاصة وزارة الإسكان والاستثمار والهيئات المعنية.

وأوضح أن الاستراتيجية تم البدء في إعدادها منذ عام، وجرى وضع الأطر لهذه الاستراتيجية والمشاريع التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أن الهيئة ستكون منظمة لتلك المشاريع. وتابع: "بدأنا اليوم في تشكيل اللجان المختصة لتنفيذ الاستراتيجية".

وتم بناء الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على 4 ركائز، وهي حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.

وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية فعالية السوق على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي خدمة الشركاء مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة! بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة!
تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد