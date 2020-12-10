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التجارة المصرية: صرف المساندة التصديرية لـ500 شركة خلال أيام

نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع
اقتصاد مصر

التجارة المصرية: صرف المساندة التصديرية لـ500 شركة خلال أيام

الإعلان قريباً عن السعر العادل لإتاحة الطاقة لجميع المصانع

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دبي - العربية.نت

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تحدثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في لقاء مع العربية، عن نجاح مبادرة السداد الفوري للمساندة التصديرية بخصم 15% والتي تم إطلاقها الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن 500 شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للانضمام لهذه المبادرة، منوهة بأنه سيتم منتصف الشهر الحالي صرف المساندة التصديرية لهذه الشركات.

وردا على السؤال، قالت جامع إنه "سيتم الإعلان قريبا عن السعر العادل لإتاحة الطاقة لجميع المصانع".

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وفي سياق منفصل، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي اتفق في فبراير الماضي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للاستثمار في شركاته، والبداية بشركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي" وشركة الوطنية للبترول، عبر طرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى.

وأضافت السعيد خلال مؤتمر عقد أمس، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري، أن المرحلة التالية هي طرح الشركتين في البورصة المصرية ويتاح لكل المصريين تملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتمُ التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شركات أخرى سيعلن عنها تباعاً.

وأوضحت الوزيرة أن الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمن أن تحقق أعلى العوائد للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص في المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهم فيها والاستثمار في أسهمها.

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