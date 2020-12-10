تحتل السعودية المركز الأول عالمياً من حيث سرعة تحميل البيانات عبر تقنية الجيل الخامس أو 5G وذلك ضمن جهود المملكة لتمكين "الرقمنة" ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأصبح مصطلح شبكة الجيل الخامس أو 5G مألوفاً ومتداولاً بين الجميع. البعض منا قام بتجربتها، والعديد منا يتطلع لذلك، ولكن لكثيرين تبقى فوائد هذه الشبكة أمر غير واضح أو مبهم ما بين وابل الأخبار حول دور هذه الشبكة والإعلانات المتكررة حولها.

فما هي شبكة الجيل الخامس؟ وما أبرز فوائدها؟

بإيجاز، وكما يوحي الاسم، هي الجيل الخامس من شبكات الاتصالات الجوالة، والتي تهدف لزيادة الاتصال ليس بين الهواتف الذكية فقط، إنما بين مختلف الآلات والأجهزة، ما يعيد للذاكرة أحد أكثر الأمثلة رواجاً على شبكة الجيل الخامس: حين تستطيع التواصل مع سيارتك، أو تستطيع سيارتك القيادة وحدها.

ولكن بعيداً عن الحديث مع السيارة أو قدرة أجهزتك المنزلية على إصلاح نفسها، لشبكة الجيل الخامس فوائد أخرى على رأسها سرعة تحميل غير مسبوقة تصل إلى عدة غيغابايت بالثانية. أيضا توفر الشبكة سعة هائلة للشبكات، وأوقات استجابة شبه آنية، وهو بالعودة لمثال السيارة، ما سيمكنها من التوقف فور تلقيها رسالة بذلك، دون أي تأخير، ما يمثل كل الفرق بالنسبة لسلامتها.

وبذلك أصبح الجيل الخامس أقرب إلى منطقتنا مما يعتقد كثيرون.

السعودية هي العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت لكنها الرابعة في العالم من حيث تبنيها لتقنيات الجيل الخامس الفايف جي، وهي الأولى عالميا من حيث سرعة تحميل البيانات عبر تقنية الفايف جي.

وتعمل شركة STC على ضمان وصول تقنية الجيل الخامس لغالبية مناطق المملكة، وهي توفرها حاليا في عشر من أكبر مدن السعودية.

واستطاعت STC خلال هذا العام وحده زيادة التغطية بشكبات الجيل الخامس بـ57% لتشمل 30% من سكان المملكة.



ويوازي التطور في شبكة الجيل الخامس سرعة الشبكة نفسها. وتقول stc إنها ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين! قد لا يعني ذلك الكثير لجيل الألفية، ولكن من واكب ثورة الاتصالات مطلع الألفية يذكر جيداً ما عناه شعار 3G عند ظهوره على شاشة الجوال.