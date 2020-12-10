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STC للعربية: نعتزم نشر شبكة 5G في 71 مدينة سعودية

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النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في STC هيثم الفرج
الجيل الخامس

STC للعربية: نعتزم نشر شبكة 5G في 71 مدينة سعودية

الشركة ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين

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دبي - العربية.نت

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قال النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات في STC هيثم الفرج، في مقابلة مع "العربية"، إن رحلة الشركة مع شبكة الجيل الخامس بدأت منذ العام 2017، وهي تحول كبير للشبكات اللاسلكية وممّكن للتطبيقات المستقبلية لقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن STC تعتزم في المرحلة الثانية نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، قائلا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

ونوه بأن شبكة الجيل الخامس توفر اتصالا أكثر موثوقية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

ووفق الفرج، فإن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5 آلاف بالمئة، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي.

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إلى ذلك، لفت إلى أن الشركة ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين، موضحا أن القرار جاء بناء على على معدل خروج الأجهزة من الشبكة.

وفي حين أكد أن "STC" تعمل على ضمان وصول تقنية الجيل الخامس لغالبية مناطق المملكة، أشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة التغطية بشبكات الجيل الخامس خلال 2020 وحده بـ57%.

يذكر أن السعودية تحتل المركز الأول عالمياً من حيث سرعة تحميل البيانات عبر تقنية الجيل الخامس أو 5G وذلك ضمن جهود المملكة لتمكين "الرقمنة" ضمن مستهدفات رؤية 2030.

والسعودية هي العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت لكنها الرابعة في العالم من حيث تبنيها لتقنيات الجيل الخامس الفايف جي، وهي الأولى عالميا من حيث سرعة تحميل البيانات عبر تقنية الفايف جي.

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