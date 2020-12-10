كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في لقاء خاص مع العربية عن تغيير مستهدفات بلاده للقدرة الإنتاجية من 7 ملايين برميل يومياً في 2025 إلى 8 ملايين برميل يومياً في 2027.

وأرجع الوزير في المقابلة التي ستبث في وقت لاحق، ذلك التغيير في المستهدفات إلى ظروف السوق التمويلية وتداعيات كورونا.

وأضاف وزير النفط العراقي أن جائحة كوفيد 19 غيرت استراتيجيات ومستهدفات إنتاج النفط والغاز.

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشاً في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وقال هووي لي، الخبير الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة إن "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021". وقد تبدأ عمليات التحصين قريبا ربما في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه فايزر وبيونتيك.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة. من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عانى من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.