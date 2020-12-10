في الوقت الذي يتطلع فيه عدد أكبر من الركاب للحجز المباشر أكثر من أي وقت مضى، أعلنت شركتا طيران الخليج وخطوط لاتام الجوية عن تكامل مباشر مبتكر للقنوات، سواء للكمبيوتر المكتبي أو عبر الجوّال، لمحتوى "روت هابي ريتش" من ATPCO، ما أدى إلى تحسينها بشكل كبير للعملاء.

وعملت شركتا الطيران جنباً إلى جنب مع فريق البيع بالتجزئة التابع لشركة ATPCO لبناء عمليات الدمج.

وقامت طيران الخليج بدمج المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، فيما قامت الشركة الأميركية بدعم اللغتين الإسبانية والإنجليزية على المنصة المحدثة، وفقاً لما ذكره موقع "Travel Daily News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال مدير أول إدارة الإيرادات في طيران الخليج، كريستوفر بينيون: "لقد كان العمل مباشرة مع فريق البيع بالتجزئة في ATPCO تجربة رائعة، حصلنا على الدعم الكامل من خبرائهم في العديد من جلسات التصميم المشتركة، ونعتقد أن التكامل الأولي سيجعل تجربة تسوق رحلات الطيران لعملائنا أفضل بشكل كبير".

وأضاف خورخي أندريس سييرا خورادو، مدير التحول الرقمي في لاتام: "أدركنا بسرعة أن ATPCO ستكون جزءًا مهمًا من تحولنا. كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على ملاءمة محتوى البيع بالتجزئة الذي يمثل منتجاتنا في التجربة الرقمية الجديدة بسلاسة - فقد منحنا محتوى Routehappy Rich المرونة التي نحتاجها مع مجموعة متنوعة من التنسيقات.



في غضون أسابيع من الإطلاق، لاحظت LATAM زيادة بنسبة مضاعفة في صافي نقاط الترويج (NPS)، وشهدت زيادة بنسبة 3% في معدل التحويل، وحققت وقتًا أسرع بنسبة 60% لشراء العملاء.