في كل عام تقوم محررة السفر في "تاتلر"، دليلة خومو بتجميع أفضل 101 فندق، وتكتشف أذكى الوجهات وأكثرها سحرًا في كل ركن من أركان العالم، وهي مناسبة فقط للمسافرين الأكثر فطنة.

مع الأوقات العصيبة، فإن الفنادق التي تذهب إلى أبعد الحدود لتتناسب مع الفخامة والأصالة واللطف والروح هي مستقبل السفر. سواء كانوا يتألقون لالتزامهم الحقيقي تجاه المنطقة المحلية، أو حساسيتهم البيئية أو لتمكيننا من النظر من جديد إلى ما هو مألوف، فهؤلاء هم النجوم الساطعة لعام 2021، وفقاً لما ذكرته صحيفة "The Sun"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في القلب

فاز فندق The pig في خليج هارلين، بالعديد من الجوائز منذ افتتاحه في وقت سابق من هذا العام، حيث كان سابع فندق مملوك لسلسلة لوبستير والأول في كورنوال. وهي مقاطعة إنجليزية ساحلية جنوب غرب إنجلترا. تقع إلى الغرب من نهر تامار وديفون.

يحتوي الفندق الذي يضم 30 غرفة على الكثير ليقدمه في منطقة بولدارك بما في ذلك دروس ركوب الأمواج ودروس ركوب المجداف، كما يمكنك الاستمتاع بسرطان البحر الطازج في مطعم Lobster Shed.

سقف العالم

يقع فندق "The Happy House"، في قرية Phaplu الصغيرة في شمال شرق نيبال، سيستمتع المتنزهون بالعروض من المالكين.

يضم المنزل المكون من عشر غرف نوم مكتبة ومركزًا لليوغا، كما يمكن للضيوف الذهاب للتخييم ليلاً مع إطلالة على جبل إيفرست، حيث يحيط بالمنزل الغابة المورقة.

أفضل فندق شاطئي Excelsior

يقع الفندق ذو الخمسة نجوم على شاطئ ليدو في مدينة البندقية، وكان مكانا لإقامة مهرجان البندقية السينمائي في عام 1932.

ومن بين الضيوف السابقين ونستون تشرشل وكذلك دوق ودوقة وندسور، ولا يزال يجذب قائمة هامة من الضيوف خلال الحدث السينمائي.

الوجهة العائلية

يعد Beldi Country Club، الفندق العربي الوحيد ضمن القائمة، حيث يتواجد به الحدائق الضخمة في نادي بيلدي كونتري، والتي تعد عامل الجذب الرئيسي، وتمتد لأميال وتُعد أحد المشاهد الكارتونية من أمثلة أفلام أليس وأرض العجائب.

سيحب الأطفال الجري حول الحدائق، كما سيتم استقبالهم بالكريب والآيس كريم عند العودة إلى الفندق.

بالنسبة للبالغين، يمكنك الجلوس في أحد المسابح الخمسة أو حجز مقعد في السينما الخاصة.

الطعم الأفضل

يقدم فندق Pantrepant، في جامايكا، أفضل طعام وفقاً لـ"تاتلر"، حيث تشمل القائمة مجموعة من الأطباق المحلية مثل الدجاج المشوي، والكالالو المعد على البخار، وهي خضراوات مشابهة للسبانخ، بالإضافة إلى آيس كريم القهوة الطازج.

يتم طهي كل طبق من قبل ماما جي، الذي عمل هناك لمدة 20 عاما.

جنة المثقفين

يتميز فندق Belmond Grand Hotel Timeo، في جزيرة صقلية، بجذوره في الأدب، حيث كتب DH Lawrence، روايته الشهيرة "عشيق ليدي تشاترلي" خلال إقامته في الفندق.

الكاتب ترومان كابوتي، الذي كتب الإفطار في تيفاني، بقي أيضا في الفندق لمدة عامين.

للضيوف العاديين، يمكنك قضاء الليلة في أحد الأجنحة الفاخرة مع شرفات تطل على جبل إتنا.

سبا مثالي

المنتجع الصحي في فيلا ستيفاني ليس سبا عاديا، مع وجود 15 جناحا للتخلص من السموم الرقمية، وعلاجات تشمل الطب الصيني وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى برامج الصحة وفقدان الوزن.

كما يسهل الوصول إليه - فلا تستغرق الرحلات الجوية المباشرة من لندن إلى بادن بادن، الألمانية سوى ساعة ونصف الساعة.

جزيرتك الخاصة

منتجع Nautilus، في المالديف هو أفضل وجهة للباحثين عن الخصوصية، حيث يمكنك أن تتجنب بسهولة رؤية الضيوف الآخرين أثناء إقامتك.

يمكنك أن تطلب أي شيء وقتما تشاء، مثل أطباق خارج القائمة من الطهاة في الموقع، إلى جلسات اللياقة البدنية الخاصة، كل ذلك في أي وقت من النهار أو الليل.

كما أطلقوا منشأة اختبار كوفيد-19 في الموقع للضيوف والموظفين، مع ظهور النتائج في 24 ساعة فقط.