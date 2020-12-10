حقق المستثمر الأسطوري جيريمي غرانثام أرباحًا عرضية بقيمة 265 مليون دولار من استثماره في شركة استحواذ ذات غرض خاص، أو ما يعرف باسم SPAC، بعد انتقاده سابقًا لهذا النوع من الشركات.

واستثمر غرانثام، الذي أسس شركة إدارة الاستثمار GMO، نحو 12.5 مليون دولار في شركة كوانتوم سكيب المنتجة للبطاريات قبل سبع سنوات كواحدة من عدة حصص في شركات التكنولوجيا الخضراء المبكرة.



وتضخمت هذه الحصة بعد أن أعلنت شركة "كنسينغتون كابيتال بارتنرز" عن خطط لدمج "كوانتوم سكيب" مع شركة استحواذ ذات غرض خاص في سبتمبر، وبلغت قيمة الصفقة 3.3 مليار دولار، وتم تداول الأسهم بأكثر من أربعة أضعاف سعر الإدراج عند الانتهاء من عملية الاستحواذ في 30 نوفمبر. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 31% أخرى يوم الثلاثاء وحده، حيث قيمت حصة غرانثام بنحو 278 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشل تايمز" واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو ما يعرف بشركات الفحص على بياض، على طرح الشركات دون المرور بعملية الاكتتاب العام التقليدية، حيث تسمح للمستثمرين الأفراد بالاستثمار في الأسهم مباشرة.

ومع ذلك، فإن المستثمر الأسطوري غير مقتنع بأن جنون شركات الغرض الخاص في وول ستريت سيستمر. حيث قال: "وضع كوانتم سكيب جاءت عن طريق الصدفة، أكبر استثمار منفرد قمت به على الإطلاق"، أضاف "الصعود كان مدفوعًا جزئيًا بما يسمى افتقار شركات الفحص على بياض إلى التنظيم. إنه يلتف حول فكرة متطلبات الإدراج ، لذلك ليست أداة مفيدة للكثير من الشركات الناجحة. لكنني أعتقد أنها أداة تستحق الاستهجان، وتعد مضاربة جدا بحكم تعريفها".

وربح (غرانثام) سيصعد أعلى من ذلك بعد أن ارتفعت أسهم QuantumScape بنسبة تصل إلى 37% في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء. وإذا ما أغلق هذا الارتفاع في السوق، فإنه سيضيف 100 مليون دولار أخرى إلى إجمالي مكاسبه.

وتقوم شركات SPAC بجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي بقصد استخدام النقد للاستحواذ على شركة وطرح الكيان المندمج للجمهور.

وانفجرت الاكتتابات العامة على بياض في عام 2020 حيث كانت الشركات تتطلع إلى الاستفادة من الزيادة الكبيرة في المشاركة من قبل المستثمرين الأفراد مع آمال في تحقيق انتعاش اقتصادي. وقد تم جمع أكثر من 74 مليار دولار عبر 218 اكتتابا من هذا النوع في عام 2020، مقابل 13.6 مليار دولار فقط تم جمعه عبر 59 صفقة في عام 2019.