اقترحت سيناتور أرجنتيني وضع صورة لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على أوراق نقدية جديدة.

وكان مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى إحراز لقب مونديال 1986 توفي قبل أسبوعين إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقدمت السيناتور نورما دورانغو مشروع القانون إلى الكونغرس يوم الاثنين للحصول على موافقة لوضع صورة اللاعب الراحل على ورقة النقد فئة 1000 بيزو، والتي تعادل 12 دولارا، وهي أعلى فئة عملة في البلاد، وفقاً لما ذكره موقع "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويقترح مشروع القانون أن "تحمل العملة صورة دييغو أرماندو مارادونا من جهة ولحظة الهدف الثاني ضد إنجلترا، الذي سجل في المكسيك، في 22 يونيو 1986، من جهة أخرى"، حسب صحيفة لا ناسيون.

وقالت دورانغو: "الفكرة ليست فقط الاعتراف بأهم رموزنا، ولكن أيضاً التفكير في المسألة الاقتصادية. نشعر أنه عندما يأتي السياح إلى هنا سيرغبون في أخذ عملات عليها صورة "مارادونا" معهم".

وجاء أشهر هدفين لـمارادونا في ربع نهائي كأس العالم 1986، حيث كان اللاعب قائداً لفريق بلاده عندما فازت الأرجنتين بالبطولة، وسجل أول هدف "بيده" ضد إنجلترا في ربع النهائي، ثم سجل مرة أخرى بعد أن راوغ ثمانية لاعبين من المنتخب الإنجليزي ليكون هدف القرن.

وأوضحت دورانغو أن القرار النهائى سوف يتخذه المشرعون الذين من المتوقع أن يستمعوا إلى اقتراحها في أوائل العام القادم.

وتوفي أسطورة كرة القدم البالغ من العمر 60 عامًا إثر أزمة قلبية في منزله في أواخر الشهر الماضي.