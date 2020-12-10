حذرت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الأربعاء، من أن الأشخاص الذين لديهم "تاريخ طويل من ردود الفعل التحسسية" لا ينبغي إعطاؤهم لقاح فيروس كورونا Pfizer / BioNTech، بعد أن عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية من أعراض عقب تلقي حقنة من اللقاح أمس الثلاثاء.

وتم تقديم التوصية الاحترازية بعد أن استجاب الاثنان "بشكل سلبي" للقاح في اليوم الأول من إطلاق حملة التطعيم الشامل في بريطانيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا اليوم.

وكان لدى الموظفين تاريخ من الحساسية ويحملان حقنة الأدرينالين التلقائية.

وقال ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا NHS England، في بيان، إن كلا الموظفين " يتعافى بشكل جيد".

وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا MHRA نصيحة جديدة لأخصائيي الرعاية الصحية تفيد بأن أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء أو طعام، أو أولئك الذين تم نصحهم بحمل حاقن الأدرينالين الذاتي، لا ينبغي عليهم تلقي لقاح Pfizer / BioNtech.

تنص التوصية أيضاً على أن اللقاحات "يجب أن تُجرى فقط في المرافق التي تتوفر فيها إجراءات الإنعاش".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البشرية والحيوية في بريطانيا لـ CNN: "إننا نحقق بشكل كامل في التقريرين اللذين تم الإبلاغ عنهما على سبيل الأولوية".

ودعت السلطات الصحية في بريطانيا أي شخص ظهرت عليه أعراض حساسية شديدة عقب تلقي لقاح Pfizer / BioNTech، إلى التحدث لأخصائي الرعاية الصحية الذي يدير عملية التلقيح.



"فايزر" ترد

في بيان ردت Pfizer بالقول: "كإجراء احترازي، أصدرت MHRA توجيهات مؤقتة إلى NHS أثناء إجرائها تحقيقًا من أجل الفهم الكامل لكل حالة وأسبابها. وتدعم Pfizer و BioNTech وزارة الصحة الوطنية في التحقيق".

وأضافت: "في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية المحورية، كان هذا اللقاح جيد التحمل بشكل عام ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة من قبل لجنة مراقبة البيانات المستقلة. وقد سجلت التجربة أكثر من 44000 مشارك حتى الآن، تلقى أكثر من 42000 منهم التطعيم الثاني".

وكانت الوثائق الصادرة يوم الثلاثاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أفادت بأن بيانات تجربة Pfizer / BioNTech أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك ردود فعل سلبية، يُعتقد أنها تفاعلات حساسية، أكثر بقليل بين مجموعة اللقاح مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، بنسبة 0.63٪ مقارنة بـ 0.51٪ لدى المجموعة الثانية.

ويُظهر بروتوكول تجربة Pfizer أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة (مثل الحساسية المفرطة) "لأي مكون من مكونات تدخل في الدراسة"، لن يتمكنوا من المشاركة.

وأخبر ستيفن إيفانز، أستاذ علم الوبائيات الدوائية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، مركز الإعلام العلمي في المملكة المتحدة بأن "بعض الناس لا يعرفون ما إذا كانت لديهم حساسية تجاه بعض مكونات اللقاح".

وأيد نصيحة MHRA للأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة بتأخير تلقي التطعيم حتى يتم توضيح سبب رد الفعل التحسسي الذي حدث. لكنه قال إن الأخبار لا تعني أن عامة الناس يجب أن يقلقوا بشأن ذلك.



فرصة ضئيلة

من جانبه قال بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن: "كما هو الحال مع جميع الأطعمة والأدوية، هناك فرصة ضئيلة للغاية لحدوث رد فعل تحسسي تجاه أي لقاح.

وأضاف: "حقيقة أننا علمنا في وقت وجيز عن هاتين الحالتين من ردود الفعل التحسسية وأن الجهة المنظمة قد تصرفت على هذا الأساس لإصدار نصيحة وقائية، يظهر أن نظام المراقبة يعمل بشكل جيد".

من ناحيته، أشار خبير اللقاحات الدكتور بول أوفيت في تصريح لشبكة CNN، إلى أن ردود الفعل التحسسية للقاحات ليست شائعة: "بالتأكيد، يمكن أن تسبب اللقاحات تفاعلات حساسية شديدة، ففي الولايات المتحدة تقريباً واحدة من كل 1.4 مليون جرعة من اللقاحات تسبب رد فعل تحسسي شديد".

وقال إنه بدلاً من "توصية شاملة" للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، "فإن التصرف الأكثر ذكاءً هو محاولة إلقاء نظرة على هذين المريضين ومعرفة أي مكون محدد من اللقاح سبب لهم حساسية تجاهه".

ولفت أوفيت إلى أن الناس يجب أن يدركوا أن هناك علاجات فورية لرد الفعل التحسسي، محذراً من أن التقارير المتعلقة بردود الفعل التحسسية "لن تكون إلا وسيلة أخرى لتخويف الناس".

وكان سافرون كورديري، نائب الرئيس التنفيذي لمقدمي NHS، لشبكة Sky News الأميركية يوم الأحد، إن عملية الترخيص والموافقة على لقاح Pfizer / BioNTech "كانت قوية بشكل لا يصدق". كما قدم رئيس هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا تأكيدات الأحد، قائلاً إن حقنة Pfizer / BioNTech "آمنة مثل أي لقاح عام".

وقالت شركة الأدوية الأميركية العملاقة Pfizer وشركة BioNTech الألمانية إن اللقاح "لا مخاوف جدية تتعلق بالسلامة".

وتعتبر الحساسية أحد الاعتبارات في لقاحات Covid-19 الأخرى، فخلال تجربة المرحلة الثانية لشركة Sinovac الصينية، أصيب أحد المتطوعين في مجموعة الجرعات العالية برد فعل تحسسي شديد خلال 48 ساعة من الجرعة الأولى، والذي قال الباحثون إنه قد يكون مرتبطاً باللقاح.وقد تم علاج المتطوع من رد الفعل وشفي في غضون ثلاثة أيام، كما لم يحدث لدى المتطوع نفسه رد فعل تحسسي مماثل تجاه الجرعة الثانية.