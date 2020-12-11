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مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا خلال أيام

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تستعد مصر لاستلام أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج "سينوفارم" الصينية
لقاح كورونا

مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا خلال أيام

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القاهرة – العربية.نت

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من المقرر أن تتسلم مصر خلال أيام، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بيان، قالت وزارة الصحة والسكان في مصر، إن ذلك سيكون بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي، ووزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

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وأشار إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي. ولفت "مجاهد" إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و 6854 حالة وفاة.

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