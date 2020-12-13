باعت شركة "ماكلارين" المالكة لفريق فورمولا 1 حصة أقلية من فريقها لتحالف مستثمرين أميركيين، قبل بدء الجولة الأخيرة من سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي.

تم تقييم الفريق بقيمة 740 مليون دولار، في صفقة بلغت قيمتها 110 ملايين دولار لشراء 15% من الفريق. وفقاً لما ذكرته شبكة "Sky Sports"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويضم تحالف المستثمرين الأميركيين شركة MSP سبورتس كابيتال، وشركة "النجفي" والمملوكة لرجل الأعمال الإيراني، جهم النجفي، ومن المقرر أن يضخ التحالف 244 مليون دولار خلال العامين المقبلين لدعم الفريق لرفع حصته إلى 33% من الفريق.

بدوره قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج، إن ذلك "يعزز خطتنا لإعادة ماكلارين إلى التنافس على الفوز بسباقات فورمولا 1، و "إندي كار".

ووصف براون ذلك بأنه "فصل جديد" لبطلي العالم السابقين، وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم: "إن الرحلة تبدأ اليوم وأعتقد أننا سنرى أثرا كل عام، بيد أن العودة إلى الفوز سوف تستغرق وقتا ".

من جانبها، ذكرت مصادر أن من بين أعضاء التحالف شركات النجفي وهي شركة استثمار خاصة وشركة يو بى اس اوكونور التابعة لصندوق التحوط التابع لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية السويسرية العملاقة.

وكجزء من الصفقة، سيصبح جهم نجفي، نائباً لرئيس شركة ماكلارين ريسينج، في حين سينضم جيف موراد من شركة إم إس بي ورودريغو تريليس زابالا من يو بي إس أوكونور إلى مجلس إدارة ماكلارين ريسينج كمديرين غير تنفيذيين.