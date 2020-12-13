  • مباشر
اللغة

قبل جولة فورمولا 1 أبوظبي .. ماكلارين تبيع 15% من فريقها

فورمولا1
فريق ماكلارين
استحواذ

قبل جولة فورمولا 1 أبوظبي .. ماكلارين تبيع 15% من فريقها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

باعت شركة "ماكلارين" المالكة لفريق فورمولا 1 حصة أقلية من فريقها لتحالف مستثمرين أميركيين، قبل بدء الجولة الأخيرة من سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي.

تم تقييم الفريق بقيمة 740 مليون دولار، في صفقة بلغت قيمتها 110 ملايين دولار لشراء 15% من الفريق. وفقاً لما ذكرته شبكة "Sky Sports"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويضم تحالف المستثمرين الأميركيين شركة MSP سبورتس كابيتال، وشركة "النجفي" والمملوكة لرجل الأعمال الإيراني، جهم النجفي، ومن المقرر أن يضخ التحالف 244 مليون دولار خلال العامين المقبلين لدعم الفريق لرفع حصته إلى 33% من الفريق.

هل تبيع فيسبوك أسواق العربية 1230 فيسبوك هل تبيع فيسبوك "واتس آب" و"إنستغرام"؟

بدوره قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج، إن ذلك "يعزز خطتنا لإعادة ماكلارين إلى التنافس على الفوز بسباقات فورمولا 1، و "إندي كار".

ووصف براون ذلك بأنه "فصل جديد" لبطلي العالم السابقين، وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم: "إن الرحلة تبدأ اليوم وأعتقد أننا سنرى أثرا كل عام، بيد أن العودة إلى الفوز سوف تستغرق وقتا ".

من جانبها، ذكرت مصادر أن من بين أعضاء التحالف شركات النجفي وهي شركة استثمار خاصة وشركة يو بى اس اوكونور التابعة لصندوق التحوط التابع لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية السويسرية العملاقة.

وكجزء من الصفقة، سيصبح جهم نجفي، نائباً لرئيس شركة ماكلارين ريسينج، في حين سينضم جيف موراد من شركة إم إس بي ورودريغو تريليس زابالا من يو بي إس أوكونور إلى مجلس إدارة ماكلارين ريسينج كمديرين غير تنفيذيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 

الأكثر قراءة

بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد! بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم
تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان

قبل أن تذهب

كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر
كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر

اكتشف المزيد