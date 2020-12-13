حلت مصر في المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد الإمارات والسعودية.

ووفق نشرة "إنتربرايز"، فقد جمعت الشركات المصرية الناشئة استثمارات بقيمة 6.6 مليون دولار خلال الشهر الماضي. وحصلت 9 شركات مصرية على تمويلات من بينها أرجينيرنج، التي جمعت 200 ألف دولار من خلال التمويل الجماعي.

وكانت بيانات سابقة قد أشارت إلى عدد من الشركات المصرية الناشئة الأخرى التي أعلنت عن تمويلات استثمارية جمعتها خلال الشهر الماضي، ومنها "إكسباند كارت" التي حصلت على 2.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية، و "ويلت" التي جمعت 535 ألف دولار في جولة تمويل تأسيسية، و"برانتو" التي تلقت تمويلا دولاريا من 7 خانات في جولة تمويل أولية أيضا.

وفي المنطقة بالكامل، جمعت الشركات الناشئة نحو 37.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 22% عن الأرقام الخاصة بشهر أكتوير الماضي.

واقتنصت الشركات الإماراتية والسعودية نصيب الأسد، إذ جمعت الشركات الناشئة في الإمارات 16.5 مليون دولار، والشركات السعودية 8.7 مليون دولار.

وفي المجمل، حصلت 30 شركة ناشئة في الشرق الأوسط على استثمارات خلال الشهر الماضي، توجهت بالأساس إلى قطاعات الخدمات اللوجستية (9.4 مليون دولار) والتجارة الإلكترونية (6.2 مليون دولار) والألعاب (6 ملايين دولار) والبرمجيات عند الطلب (4.1 مليون دولار) والتكنولوجيا المالية (4 ملايين دولار).

وجمعت نحو 63% من الشركات تلك الاستثمارات خلال جولات تمويل مبكرة. وحصلت شركة التجارة الإلكترونية السعودية "سلة" على أكبر استثمار بقيمة 8.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية، فيما جمعت "كويك أب"، و"فينكس" الإماراتيتان 5.5 مليون دولار و3.8 مليون دولار على الترتيب.

وكانت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط قد جمعت نحو 704 ملايين دولار في عام 2019 برقم قياسي بلغ 564 استثمارا، حسبما قالت منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" في تقريرها الخاص بالاستثمار المخاطر في المنطقة.