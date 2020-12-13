في عام 2020، زاد عدد المحافظ التي تحتفظ بما لا يقل عن 1000 بيتكوين، بنحو 302 محفظة تمثل زيادة بنسبة 17%، حيث وصل عدد المحافظ إلى مستوى قياسي جديد عند 2052 محفظة، وفقا لـ"فيليب غرادويل"، الاقتصادي في Chainalysis.

وأضاف غرادويل، أن "هذه زيادة كبيرة في أغنى المحافظ ويقدم أدلة على أن المستثمرين المؤسسين قد دخلوا السوق"، وفقاً لما ذكره موقع "كوين ديسك"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قامت العديد من الشركات البارزة المدرجة في البورصة مثل MicroStrategy وSquare بتنويع حيازاتها النقدية إلى بيتكوين على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما عزز جاذبية العملة المشفرة كأصل احتياطي. حتى شركات التأمين انضمت إلى عربة بيتكوين مع شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة بعد أن استثمرت الآن 100 مليون دولار في العملة المشفرة.

وأظهر تقرير Chainalysis، أن صغار المستثمرين كانوا يزيدون من حيازاتهم. هذا العام، حيث جمعت المحافظ التي تحتوي على 5 بيتكوين فأكثر نحو 2.4 مليون بيتكوين، حيث ارتفع عددها بنحو 8842 محفظة، وبنسبة 4% ليصل إجماليها إلى 234408 محفظة.

تضاعف سعر بيتكوين من 10 آلاف دولا إلى 19920 دولارا تقريباً خلال الفترة البيتكوين تقريبا من 10,000 دولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19,920 دولاراً في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر قبل أن تهبط بالقرب من 17,750 دولاراً.