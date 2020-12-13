أبلغت شركة "تسلا" الموظفين في مصنعها في فريمونت، كاليفورنيا، يوم الجمعة أن خطوط إنتاج السيارات الكهربائية من طراز S و X ستُغلق من 24 ديسمبر إلى 11 يناير، وفقًا بريد إلكتروني، نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعُرض على الموظفين العاملين على هذه الخطوط أسبوع مدفوع الأجر من أصل أسبوعين ونصف من الإغلاق، وقد طُلب منهم أخذ 5 أيام إجازة غير مخطط لها وغير مدفوعة الأجر، ولكن لديهم خيار محاولة العثور على عمل في مناطق أخرى من المصنع خلال تلك الأيام.

وفي رسالة إلكترونية منفصلة أرسلت إلى الشركة بأكملها يوم الجمعة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى أن الشركة "محظوظة لأن لديها مشكلة في ارتفاع الطلب أعلى قليلاً من الإنتاج هذا الربع، كما طلب من الموظفين زيادة الإنتاج قدر الإمكان خلال بقية الربع.

يشير إيقاف تشغيل خطوط S و X إلى أن الطلب المرتفع لا يمتد إلى هذه النماذج القديمة. ليس من الواضح ما تعتزم تسلا القيام به مع خطوطها S وX خلال عطلة الإغلاق. ولم ترد الشركة على الفور على طلب التعليق.

تواجه تسلا، طلبات استدعاء في الصين لبعض سياراتها، وإجراءات تحقيق السلامة من قبل NHTSA، كما تطالب بتوسيع الضمان لتغطية بعض سيارات طراز S، وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة مع الأبواب جناح الصقر، والمعروفة بطراز X موديل هذا العام.

وبلغت عمليات تسليم هذه المركبات 15,200 مركبة في الربع الثالث من عام 2020، وفقاً لتقرير الشركة عن إنتاج وتسليم المركبات من الفترة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو ما يمثل نحو 11% من عمليات تسليم المركبات خلال الربع.