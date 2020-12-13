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أكبر مدير أصول في العالم يحذر المستثمرين من كارثة!

لاري فينك
لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"
ثروات

أكبر مدير أصول في العالم يحذر المستثمرين من كارثة!

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك - أكبر مدير أصول في العالم - إن موجة الاكتتابات العامة صاحبة الارتفعات الصاروخية خلال عام 2020 "غير مستدامة" ويمكن أن تنتهي "بالعديد من الحوادث".

وحث فينك المستثمرين خلال مؤتمر افتراضي للتكنولوجيا المالية، لإعادة تقييم الأمر قائلاً "السؤال هو: هل تسعير السوق كبير جداً من معدل النمو الذي تترقبه هذه الشركات؟"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يوم الأربعاء، أغلقت "دورداش" على ارتفاع بنسبة 86% أعلى سعر الاكتتاب العام عند 102 دولار، فيما ارتفعت Airbnb بنسبة 143% في اليوم الأول من التداولات يوم الخميس. جمعت الشركتان حوالي 3.5 مليار دولار في أول ظهور لهما في الأسواق العامة.

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وبلغت قيمة "آير بي إن بي" أكثر من 100 مليار دولار يوم الجمعة، والتي قدرت قيمتها بـ 18 مليار دولار فقط خلال جولة التمويل الخاص الأخيرة في أبريل وسط وباء كورونا.

على الرغم من التقييمات العالية لـ Airbnb و DoorDash ، فإن الشركتين ليستا مربحتين بعد.

ووفقاً للملياردير، كريس ساكا، فإن الخوف من ضياع الفرصة كان السبب الرئيسي وراء تكالب المستثمرين لشراء الأسهم.

وفي دليل على هذا ارتفعت وثائق صندوق المؤشرات المتداولة "رينيسانس للاكتتاب"، والذي يتتبع اكتتابات الشركات الجديدة- بنسبة 111% حتى الآن، متجاوزة إلى حد كبير مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من بداية العام حتى الآن بنسبة 13%.

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