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"ساويرس" يخطط لرفع استثماراته في فريقين للهوكي وكرة السلة الأميركية 

ناصف ساويرس
الملياردير المصري - ناصف ساويرس
ثروات

"ساويرس" يخطط لرفع استثماراته في فريقين للهوكي وكرة السلة الأميركية 

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة إن إن إس غروب التي تدير الثروات العائلية للملياردير المصري، ناصف ساويرس، زيادة استثماراتها في شركة ماديسون سكوير غاردن سبورت المالكة لفريق كرة السلة الأميركي، "نيويورك نيكس"، وفريق هوكي الجليد "نيويورك رينجرز" إلى 6.3% قبل شهر مارس المقبل بدلا من 5% حاليا.

ووفقاً لإفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، سيكون المصري الأكثر ثراءً مع ثروة تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، واحدا من أكبر 3 مالكين لسهم "ماديسون سكوير"، وفق ما ذكرته بلومبيرغ، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الشركة تراجعا في سهمها بنحو 15% هذا العام، مع إجبار جائحة "كوفيد-19" دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين ودوري هوكي الجليد الأميركي على استكمال الموسم الحالي دون جماهير.

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تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة "ماديسون" 4.3 مليار دولار، والتي تعد أقل بنحو 300 مليون دولار عن القيمة السوقية لفرق "نيكس" المملوك لها وفقاً لأحدث تقديرات "فوربس"، حيث تشير الصفقة إلى الفرص الواعدة لشراء الفرق الرياضية حالياً وسط سحابة الوباء التي أثرت على تقييمات الأندية.

ويملك ساويرس استثمارات رياضية أخرى أبرزها في نادي أستون فيلا الإنجليزي، إلى جانب حصة أقلية في شركة أديداس العالمية.

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