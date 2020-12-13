قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن الرحلات الجوية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة ستستأنف في غضون أيام للمرة الأولى منذ أن أجبر الوباء السلطات على إغلاق المطارات في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت متحدثة باسم الشركة إن "فلاي دبي" ستعاود رحلاتها بين دبي وإسطنبول، اعتبارا من الخميس المقبل 17 ديسمبر. فيما تخطط الخطوط الجوية التركية، التي تمتلك الحكومة التركية حصة 49% منها، استئناف رحلاتها على الخط في غضون أيام، وفقاً لمصادر تحدثت لـ "بلومبيرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وكانت الخطوط الجوية التركية، وشركة طيران الإمارات قد حجبتا الرحلات بين مركزيهما حتى في الوقت الذي أحيت فيه الناقلتان جداولهما المستنزفة من الأوبئة.

ولم ترد هيئة تنظيم الطيران في الإمارات العربية المتحدة على طلبات التعليق من وكالة "بلومبيرغ".

وتعتبر رحلة دبي وإسطنبول، التي تستغرق ما بين 4 و5 ساعات، ضمن أكثر الطرق ازدحاماً في طيران الإمارات. بالنسبة للخطوط الجوية التركية، قدم الممر طريقة مرحبا بها لجذب الركاب من أصحاب الثروات المتوجهة إلى أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية من خلال مطار إسطنبول الجديد في البلاد.