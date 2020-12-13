وافقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية على شراء شركة أليكسيون للأدوية مقابل 39 مليار دولار، في صفقة جزء منها نقدي والباقي مقابل أسهم في "أسترازينيكا"، ما سيضيف أخصائيين في علاج الأمراض النادرة وعلم المناعة إلى محفظتها لتطوير أدوية لعلاج السرطان وأمراض أخرى.

يقدر العرض سعر سهم أليكسيون عند 175 دولارًا، ما يزيد بنسبة 45% على سعر إغلاق يوم الجمعة. وستكون هذه أكبر صفقة لـ"أسترازينيكا" منذ تأسيسها في عام 1999 للدمج بين شركات بريطانية وسويدية، مما يرسخ مكانتها بين أكبر 10 شركات لصناعة الأدوية في العالم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، باسكال سوريوت، في اتصال مع الصحافيين "إنها خطوة مهمة في تاريخ الشركة. إنها فرصة هائلة بالنسبة لنا لتسريع تطويرنا للعلاجات المناعية".

وحقق دواء سوليريس الذي تنتجه شركة أليكسيون مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2019. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة دواء أولتوموريس، وهو مضاد أحادي النسيلة آخر. وأعلنت الشركة في أبريل عن خطط لإجراء اختبارات في مرحلة متأخرة من هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة لـ "كورونا".

وقد حصلت الأدوية أحادية النسيلة Monoclonal، أو التي تقوم بعمليات استنساخ أحادية الجنس - من إنتاج شركات "إيلي ليلي" و"ريجنيرون" على إذن طارئ لمواجهة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

تمويل الصفقة

وسوف يحصل مساهمو أليكسيون على 60 دولارًا نقداً و2.1243 سهم من أسترازينيكا، وستمول الشركة في المملكة المتحدة عملية الاستحواذ من خلال خطاب ضمان بقيمة 17.5 مليار دولار من مورغان ستانلي وجي بي مورغان تشيس وشركاه وغولدمان ساكس غروب.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في الربع الثالث من عام 2021، وسيمتلك مساهمو أليكسيون 15% من الكيان الجديد.