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محمد العريان يحذر من تباطؤ اقتصادي "شرس" وهذا هو الحل!

محمد العريان
الخبير الاقتصادي محمد العريان (أرشيفية)
اقتصاد

محمد العريان يحذر من تباطؤ اقتصادي "شرس" وهذا هو الحل!

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العربية.نت

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قال الخبير الاقتصادي محمد العريان لتلفزيون "بلومبيرغ"، يوم الجمعة، إن الاقتصاد يدخل في "حلقة مفرغة" مع ارتفاع حالات فيروس كورونا وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

"نبحث احتمالا كبيراً فى حدوث حلقة مفرغة. الصحة العامة تتدهور... السياسة لا تفعل أي شيء. الاقتصاد يدخل ببطء في مرحلة ركود في أوروبا، وأصبح الناس أكثر تردداً في التفاعل اجتماعيا واقتصاديا. نحن بحاجة إلى كسر هذه الحلقة"، وفقاً لما ذكره العريان، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويرى العريان أن الشيء الوحيد الذي سيكسر تلك الحلقة، هو "الجهود المبذولة في مجال السياسات العامة".

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وفي مقال نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء يوم الجمعة، قال العريان إن توسع البنك المركزي الأوروبي في برنامج التحفيز وشراء السندات كان "قراراً سياسيًا مفهومًا، ولكن من غير المرجح أن يدعم الاقتصاد كثيرًا أو يحقق هدف التضخم".

وعلى جبهة السياسة المالية في الولايات المتحدة، أشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أن مفاوضات التحفيز قد تمتد إلى ما بعد أعياد الميلاد، ولكن من الأفضل تمرير مشروع قانون قبل 18 ديسمبر، وهو الموعد الذي حدده الكونغرس الجديد لتمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي. ويأتي هذا التحفيز المتأخر في الوقت الذي يقدم فيه 853,000 أميركي إضافي طلب البطالة.

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